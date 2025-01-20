Названы претенденты на пост главы администрации Ростова в случае отставки Логвиненко

Posted 20 января, 08:34
Published 20 января, 08:34
Modified 20 января, 08:36
Updated 20 января, 08:36
Однако кто из заместителей и как надолго возглавит пост главы администрации Ростова — вопрос открыт.
«Потом будет запущена процедура, сформирована комиссия. Она и объявит конкурсный отбор на должность», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Политолог добавляет, что сейчас на пост главы администрации обсуждаются несколько претендентов.
«Чиновник федерального масштаба, но из Ростова Сергей Шамшура — это бывший замдиректора „Роствертола“, который запустил весь комплекс „ВертолЭкспо“. То есть он работал в корпорации и формально был подчиненным врио губернатора», — уточняет собеседник.
Еще один претендент на пост главы администрации — это вице-губернатор Ростовской области Александр Скрябин. Как добавляет политолог, он возглавлял Ростовский водоканал и работал в городской администрации.
«Эти кандидатуры сейчас обсуждаются. Но вопрос заключается в другом — согласятся ли они возглавить Ростов», — резюмирует эксперт.
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