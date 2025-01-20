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Posted 20 января, 08:34

Published 20 января, 08:34

Modified 20 января, 08:36

Updated 20 января, 08:36

Политолог сообщил, кто может возглавить администрацию Ростова после Логвиненко

Названы претенденты на пост главы администрации Ростова в случае отставки Логвиненко

20 января 2025, 08:34
Фото: rostovgazeta.ru. Политолог сообщил, кто может возглавить администрацию Ростова после Логвиненко

Политолог Абросимов рассказал, кто возглавит Ростов после отставки Логвиненко

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Эксклюзив
Политолог Дмитрий Абросимов сообщил RostovGazeta, что после возможной отставки действующего главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, исполнять его обязанности первое время будет кто-то из его заместителей.

Однако кто из заместителей и как надолго возглавит пост главы администрации Ростова — вопрос открыт.

«Потом будет запущена процедура, сформирована комиссия. Она и объявит конкурсный отбор на должность», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Политолог добавляет, что сейчас на пост главы администрации обсуждаются несколько претендентов.

«Чиновник федерального масштаба, но из Ростова Сергей Шамшура — это бывший замдиректора „Роствертола“, который запустил весь комплекс „ВертолЭкспо“. То есть он работал в корпорации и формально был подчиненным врио губернатора», — уточняет собеседник.
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Еще один претендент на пост главы администрации — это вице-губернатор Ростовской области Александр Скрябин. Как добавляет политолог, он возглавлял Ростовский водоканал и работал в городской администрации.

«Эти кандидатуры сейчас обсуждаются. Но вопрос заключается в другом — согласятся ли они возглавить Ростов», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала о странных событиях, связанных с отставкой сити-менеджера Алексея Логвиненко.

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