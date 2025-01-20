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Posted 20 января, 12:25

Published 20 января, 12:25

Modified 20 января, 12:27

Updated 20 января, 12:27

Обвиняемого в педофилии тренера отправили в СИЗО на 2 месяца в Волгодонске

Обвиняемого в педофилии тренера отправили в СИЗО на два месяца в Волгодонске

20 января 2025, 12:25
Фото: Шедеврум. Обвиняемого в педофилии тренера отправили в СИЗО на 2 месяца в Волгодонске
Сотрудники следственного отдела СУ СКР по Ростовской области добились заключения под стражу детского тренера, которого обвиняют в половом контакте с девочками — 12-13 лет, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Напомним, что 62-летний мужчина работал в детской спортивной школе в Волгодонске. Он заманил к себе домой трех учениц, которым обещал сделать обычный массаж. Однако подозреваемый воспользовался ситуацией и надругался над несовершеннолетними.

Тренера подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 134 и части 3 статьи 135 УК РФ. Волгодонский районный суд постановил избрать злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу на период следствия, то есть на два месяца — до 15 марта 2025 года.

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Ранее стало известно, что тяжкие и особо тяжкие преступления стали чаще совершать в Ростовской области.

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