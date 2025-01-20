Обвиняемого в педофилии тренера отправили в СИЗО на два месяца в Волгодонске

Тренера подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 134 и части 3 статьи 135 УК РФ. Волгодонский районный суд постановил избрать злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу на период следствия, то есть на два месяца — до 15 марта 2025 года.