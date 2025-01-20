Обвиняемого в педофилии тренера отправили в СИЗО на два месяца в Волгодонске

Posted 20 января, 12:25
Published 20 января, 12:25
Modified 20 января, 12:27
Updated 20 января, 12:27
Напомним, что 62-летний мужчина работал в детской спортивной школе в Волгодонске. Он заманил к себе домой трех учениц, которым обещал сделать обычный массаж. Однако подозреваемый воспользовался ситуацией и надругался над несовершеннолетними.
Тренера подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 134 и части 3 статьи 135 УК РФ. Волгодонский районный суд постановил избрать злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу на период следствия, то есть на два месяца — до 15 марта 2025 года.
Ранее стало известно, что тяжкие и особо тяжкие преступления стали чаще совершать в Ростовской области.