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Posted 20 января, 07:30

Published 20 января, 07:30

Modified 20 января, 14:58

Updated 20 января, 14:58

«Треть зарплаты на коммуналку»: релоканты из Ростовской области скучают по дому

«Опасно ходить по улицам»: релоканты рассказали, почему возвращаются в Ростов

20 января 2025, 07:30
Фото: rostovgazeta.ru. «Треть зарплаты на коммуналку»: релоканты из Ростовской области скучают по дому

Релоканты из Ростовской области пожаловались на ужасные условия за границей

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Эксклюзив
Релоканты — так предпочитают называть себя люди, покинувшие Россию в «пятую волну» эмиграции после начала СВО в 2022 году. Спустя три года RostovGazeta отыскала дончан, «релоцировавшихся» за границу. Они рассказали, что им дал переезд и чего они лишились.

Турецкий берег

Турецкий берег уже давно пользуется популярностью у желающих сменить место жительства россиян. Страна вечного отпуска, мягкого климата, огромного количества аэропортов, связывающих страну почти со всем миром, дружелюбное население и, что гораздо важнее для эмигрантов — относительно простая процедура получения ВНЖ. Это в начале 2023 года показалось привлекательным ростовчанину Николаю Кучменко и вот уже два года он живет в Анталии вместе с женой и ребенком.

«Икамет — это тот же ВНЖ по сути, получить можно, заплатив госпошлину и пройдя собеседование. Нужно предоставить паспорт, фото, медсправку и некоторые документы, которую будут характеризовать финансовое положение, документы членов семьи. Если все в порядке, высока вероятность, что в ВНЖ не откажут. У меня так и случилось», — рассказывает Николай.

Собеседник RostovGazeta рассказывает, что его переезд в Турцию пришелся на тот период, когда платежные системы Visa и Mastercard уже перестали работать на территории страны, «Мир» при этом все еще действовал.

Турецкий берег уже давно пользуется популярностью у желающих сменить место жительства россиян.
Турецкий берег уже давно пользуется популярностью у желающих сменить место жительства россиян.. Фото: wikimedia.org
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«Первое время мы просто снимали наличку в банкоматах. Так оплачивали аренду квартиры, продукты, транспорт. Чуть позже получилось оформить счета в местном банке. По рассказам знакомых, которые живут в Европе, в Турции это делается буквально за пару дней, а вот в ЕС можно месяцами обивать пороги банков и так ничего и не добиться», — делится Николай Кучменко.

Адаптироваться в новой стране дончанам помогли такие же релоканты. Более опытные эмигранты организуют целые сообщества в социальных сетях, где приезжие обмениваются советами и помогают друг другу справиться с переменой места жительства.

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«Когда пришлось столкнуться с турецкой бюрократией, мне даже показалось что турки дружелюбны только к туристам, а если видят в тебе соперника особо содействовать не хотят. Так, нам отказали несколько первых арендодателей в долгосрочной аренде, пришлось походить по разным банкам, чтобы открыть счет до оформления ВНЖ», — говорит Николай.

Он добавляет, что без вида на жительство в стране сложно попасть к врачу при необходимости, нельзя взять кредит или ипотеку или устроить ребенка в садик.

«До получения ВНЖ нам приходилось жить в отелях, это выходило дешевле в нетуристический сезон. Владельцы квартир, когда узнавали, что мы пока не решили этот вопрос, поднимали арендную плату и удваивали задаток. А без договора аренды, в свою очередь, ниже шанс на получение вида на жительство. Замкнутый круг и крохобория», — жалуется собеседник.
«До получения ВНЖ нам приходилось жить в отелях, это выходило дешевле в нетуристический сезон»
«До получения ВНЖ нам приходилось жить в отелях, это выходило дешевле в нетуристический сезон». Фото: wikimedia.org

За конфедераткой и визой

Ирина Трофимова до 31 года прожила в Ростове. В 2022 году Ирина решила, что жизнь на юге России ей не подходит и она хочет попробовать пожить в другой стране.

«Я задумывалась о переезде еще с подросткового возраста, это всегда было какой-то мечтой. И в 2022 году я себе сказала: „хватит мечтать, ты же можешь переехать, никто не держит“. Не сказать, что начало СВО было основной причиной переезда, скорее еще одним намеком на то, что я сама могу выбирать, где мне жить», — рассказывает собеседница RostovGazeta.

Чтобы получить право на проживание в Италии Ирина решила воспользоваться студенческой визой и поступила в один из университетов Болоньи.

«Поступить получилось с первого раза. Я такого результата, конечно, не ожидала, хотя готовилась долго и языковая база у меня сильная. Еще в Ростове я преподавала английский и итальянский», — добавляет дончанка.

С культурой и бытом Италии Ирина познакомилась еще до полноценного переезда — несколько раз посещала разные регионы страны во время путешествий. Однако пребывать в Болонье в качестве обычного жителя, как признается релокантка, оказалось непросто.

В течении полугода Ирина думала, что Италия — это идеальная страна для нее, и она останется здесь навсегда.

В течении полугода Ирина думала, что Италия — это идеальная страна для нее и она останется здесь навсегда.
В течении полугода Ирина думала, что Италия — это идеальная страна для нее и она останется здесь навсегда.. Фото: wikimedia.org
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«Здесь абсолютно нормально учиться в университете в 25-30 лет, выйти замуж и родить ребенка, когда тебе уже за 30. Итальянцы в принципе никуда не торопятся — ни в обычный день, ни в целой жизни. Я сначала смотрела на все через розовые очки, а потом это уже начинает бесить», — делится собеседница.

Чтобы оплачивать учебу в университете и проживание в стране, Ирина устроилась на работу менеджером в местный магазин одежды. Однако по студенческой визе работать она может не больше 20 часов в неделю.

«Болонья дешевле Рима или Неаполя, но даже тут из-за ограниченного времени работы я живу фактически от зарплаты до зарплаты. Квартиру в 40 минутах от центра приходится делить с другой девушкой-студенткой», — рассказывает релокантка.
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Ирина добавляет, что почти треть ее зарплаты в отопительный уходит на оплату коммунальных услуг: газ, водоснабжение и электричество в купе обходятся почти в 190 евро или почти 20 000 рублей. При этом в квартире, признается собеседница, все равно прохладно — приходиться утепляться. Холод ощущается еще сильнее из-за влажного итальянского воздуха.

«Цены на продукты здесь практически такие же, как и у нас. Из главных минусов — европейцы очень ценят свои выходные и поэтому в субботу и воскресенье практически невозможно купить еду или лекарства. Транспорт в целом работает хорошо, я практически не езжу на такси и изредка беру каршеринг, но пару раз в месяц сотрудники общественного транспорта утраивают забастовки, и тут приходится уже выкручиваться», — рассказывает Ирина.
«<…>но пару раз в месяц сотрудники общественного транспорта утраивают забастовки и тут приходится уже выкручиваться»
«<…>но пару раз в месяц сотрудники общественного транспорта утраивают забастовки и тут приходится уже выкручиваться». Фото: wikimedia.org

Учиться в Болонье ростовчанке осталось еще три года. Но она признается, что не готова оставаться в Италии долго.

«Италия живет будто в слоумо: здесь долгое обслуживание в кафе, беспечное отношение к городским нормам порядка, магазины закрываются и открываются, когда хотят, безумные очереди во всех госучреждениях. Я еще терпела это, когда получала документы на жительство — из-за эйфории. Сейчас чтобы решить какой-то бытовой вопрос с банком или попасть к врачу, нужно потратить часы и дни. В России я к такому не привыкла, то что у нас можно зачастую решить по телефону, в Италии решают в личном порядке», — рассказывает собеседница RostovGazeta.

Из плюсов Ирина отметила дешевые авиаперелеты по Европе и доступность пляжного отдыха — почти из любой точки Италии к морю можно доехать за два часа.

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На поводке у договора

С Ильей Ольховым — таганрожцем, переехавшим в Германию в 2022 году, RostovGazeta уже общалась в марте 2024 тогда. Тогда мы поделились историей о том, как Илья вернулся из релокации в Ростовскую область из-за проблем с соцобеспечением в европейской стране.

«После того, как мне с горем пополам пролечили там аппендицит, который слишком долго принимали за отравление, я вернулся в Таганрог и даже перевез с собой часть вещей. Полтора месяца я прожил здесь, снова увиделся с близкими. А потом пришлось снова уехать в Германию, чтобы закончить все дела», — делится собеседник.

Процесс затянулся, и сейчас Илья Ольхов до сих пор находится в Берлине. Там он работает в местной IT-компании и не может уехать из страны до завершения срока рабочей визы.

«Так я договорился со своим работодателем, если не соблюсти условия договора — придется выплачивать большой штраф. Пока придется потерпеть», — объясняет Илья.
Процесс затянулся и сейчас Илья Ольхов до сих пор находится в Берлине.
Процесс затянулся и сейчас Илья Ольхов до сих пор находится в Берлине.. Фото: wikimedia.org
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Он признается, что отказаться от эмиграции и вернуться домой его заставили особенности европейского сервиса и высокий уровень преступности в немецкой столице.

По словам Ильи, мигранту, даже обладающим полным пакетом актуальных документов, сложно получить достойное медицинское обслуживание, а сотрудники госорганизаций к приезжим относятся плохо.

«Я не раз замечал, что они сознательно усложняют процедуру получения документов, замалчивают время работы, не дают точных адресов — хотя все это есть в их распоряжении, у моих коллег-немцев таких проблем никогда не возникает», — делится собеседник.

Ольхов добавляет, что и в без того шумном и густонаселенном Берлине в разгар туристического сезона становится опасно ходить по улицам.

«Тут и в обычный день можно столкнуться с ворами, но в туристический сезон даже местным достается. На улице днем запросто могут выхватить телефон из рук или вытащить что-то из рюкзака. У меня в сентября в автобусе вытащили дорогие наушники и зарядное устройство», — рассказывает релокант.

Окончательное возвращение в Россию Илья Ольхов запланировал на лето 2025 года — контракт с работодателем он продлевать не готов. Слишком уж дискомфортным показался дончанину европейский уклад жизни.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему релокант из Батайска вернулся домой.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Релоканты
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