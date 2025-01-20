«Опасно ходить по улицам»: релоканты рассказали, почему возвращаются в Ростов

Турецкий берег уже давно пользуется популярностью у желающих сменить место жительства россиян. Страна вечного отпуска, мягкого климата, огромного количества аэропортов, связывающих страну почти со всем миром, дружелюбное население и, что гораздо важнее для эмигрантов — относительно простая процедура получения ВНЖ. Это в начале 2023 года показалось привлекательным ростовчанину Николаю Кучменко и вот уже два года он живет в Анталии вместе с женой и ребенком.