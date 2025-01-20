«Опасно ходить по улицам»: релоканты рассказали, почему возвращаются в Ростов

Posted 20 января, 07:30
Published 20 января, 07:30
Modified 20 января, 14:58
Updated 20 января, 14:58
Турецкий берег уже давно пользуется популярностью у желающих сменить место жительства россиян. Страна вечного отпуска, мягкого климата, огромного количества аэропортов, связывающих страну почти со всем миром, дружелюбное население и, что гораздо важнее для эмигрантов — относительно простая процедура получения ВНЖ. Это в начале 2023 года показалось привлекательным ростовчанину Николаю Кучменко и вот уже два года он живет в Анталии вместе с женой и ребенком.
«Икамет — это тот же ВНЖ по сути, получить можно, заплатив госпошлину и пройдя собеседование. Нужно предоставить паспорт, фото, медсправку и некоторые документы, которую будут характеризовать финансовое положение, документы членов семьи. Если все в порядке, высока вероятность, что в ВНЖ не откажут. У меня так и случилось», — рассказывает Николай.
Собеседник RostovGazeta рассказывает, что его переезд в Турцию пришелся на тот период, когда платежные системы Visa и Mastercard уже перестали работать на территории страны, «Мир» при этом все еще действовал.
«Первое время мы просто снимали наличку в банкоматах. Так оплачивали аренду квартиры, продукты, транспорт. Чуть позже получилось оформить счета в местном банке. По рассказам знакомых, которые живут в Европе, в Турции это делается буквально за пару дней, а вот в ЕС можно месяцами обивать пороги банков и так ничего и не добиться», — делится Николай Кучменко.
Адаптироваться в новой стране дончанам помогли такие же релоканты. Более опытные эмигранты организуют целые сообщества в социальных сетях, где приезжие обмениваются советами и помогают друг другу справиться с переменой места жительства.
«Когда пришлось столкнуться с турецкой бюрократией, мне даже показалось что турки дружелюбны только к туристам, а если видят в тебе соперника особо содействовать не хотят. Так, нам отказали несколько первых арендодателей в долгосрочной аренде, пришлось походить по разным банкам, чтобы открыть счет до оформления ВНЖ», — говорит Николай.
Он добавляет, что без вида на жительство в стране сложно попасть к врачу при необходимости, нельзя взять кредит или ипотеку или устроить ребенка в садик.
«До получения ВНЖ нам приходилось жить в отелях, это выходило дешевле в нетуристический сезон. Владельцы квартир, когда узнавали, что мы пока не решили этот вопрос, поднимали арендную плату и удваивали задаток. А без договора аренды, в свою очередь, ниже шанс на получение вида на жительство. Замкнутый круг и крохобория», — жалуется собеседник.
Ирина Трофимова до 31 года прожила в Ростове. В 2022 году Ирина решила, что жизнь на юге России ей не подходит и она хочет попробовать пожить в другой стране.
«Я задумывалась о переезде еще с подросткового возраста, это всегда было какой-то мечтой. И в 2022 году я себе сказала: „хватит мечтать, ты же можешь переехать, никто не держит“. Не сказать, что начало СВО было основной причиной переезда, скорее еще одним намеком на то, что я сама могу выбирать, где мне жить», — рассказывает собеседница RostovGazeta.
Чтобы получить право на проживание в Италии Ирина решила воспользоваться студенческой визой и поступила в один из университетов Болоньи.
«Поступить получилось с первого раза. Я такого результата, конечно, не ожидала, хотя готовилась долго и языковая база у меня сильная. Еще в Ростове я преподавала английский и итальянский», — добавляет дончанка.
С культурой и бытом Италии Ирина познакомилась еще до полноценного переезда — несколько раз посещала разные регионы страны во время путешествий. Однако пребывать в Болонье в качестве обычного жителя, как признается релокантка, оказалось непросто.
В течении полугода Ирина думала, что Италия — это идеальная страна для нее, и она останется здесь навсегда.
«Здесь абсолютно нормально учиться в университете в 25-30 лет, выйти замуж и родить ребенка, когда тебе уже за 30. Итальянцы в принципе никуда не торопятся — ни в обычный день, ни в целой жизни. Я сначала смотрела на все через розовые очки, а потом это уже начинает бесить», — делится собеседница.
Чтобы оплачивать учебу в университете и проживание в стране, Ирина устроилась на работу менеджером в местный магазин одежды. Однако по студенческой визе работать она может не больше 20 часов в неделю.
«Болонья дешевле Рима или Неаполя, но даже тут из-за ограниченного времени работы я живу фактически от зарплаты до зарплаты. Квартиру в 40 минутах от центра приходится делить с другой девушкой-студенткой», — рассказывает релокантка.
Ирина добавляет, что почти треть ее зарплаты в отопительный уходит на оплату коммунальных услуг: газ, водоснабжение и электричество в купе обходятся почти в 190 евро или почти 20 000 рублей. При этом в квартире, признается собеседница, все равно прохладно — приходиться утепляться. Холод ощущается еще сильнее из-за влажного итальянского воздуха.
«Цены на продукты здесь практически такие же, как и у нас. Из главных минусов — европейцы очень ценят свои выходные и поэтому в субботу и воскресенье практически невозможно купить еду или лекарства. Транспорт в целом работает хорошо, я практически не езжу на такси и изредка беру каршеринг, но пару раз в месяц сотрудники общественного транспорта утраивают забастовки, и тут приходится уже выкручиваться», — рассказывает Ирина.
Учиться в Болонье ростовчанке осталось еще три года. Но она признается, что не готова оставаться в Италии долго.
«Италия живет будто в слоумо: здесь долгое обслуживание в кафе, беспечное отношение к городским нормам порядка, магазины закрываются и открываются, когда хотят, безумные очереди во всех госучреждениях. Я еще терпела это, когда получала документы на жительство — из-за эйфории. Сейчас чтобы решить какой-то бытовой вопрос с банком или попасть к врачу, нужно потратить часы и дни. В России я к такому не привыкла, то что у нас можно зачастую решить по телефону, в Италии решают в личном порядке», — рассказывает собеседница RostovGazeta.
Из плюсов Ирина отметила дешевые авиаперелеты по Европе и доступность пляжного отдыха — почти из любой точки Италии к морю можно доехать за два часа.
С Ильей Ольховым — таганрожцем, переехавшим в Германию в 2022 году, RostovGazeta уже общалась в марте 2024 тогда. Тогда мы поделились историей о том, как Илья вернулся из релокации в Ростовскую область из-за проблем с соцобеспечением в европейской стране.
«После того, как мне с горем пополам пролечили там аппендицит, который слишком долго принимали за отравление, я вернулся в Таганрог и даже перевез с собой часть вещей. Полтора месяца я прожил здесь, снова увиделся с близкими. А потом пришлось снова уехать в Германию, чтобы закончить все дела», — делится собеседник.
Процесс затянулся, и сейчас Илья Ольхов до сих пор находится в Берлине. Там он работает в местной IT-компании и не может уехать из страны до завершения срока рабочей визы.
«Так я договорился со своим работодателем, если не соблюсти условия договора — придется выплачивать большой штраф. Пока придется потерпеть», — объясняет Илья.
Он признается, что отказаться от эмиграции и вернуться домой его заставили особенности европейского сервиса и высокий уровень преступности в немецкой столице.
По словам Ильи, мигранту, даже обладающим полным пакетом актуальных документов, сложно получить достойное медицинское обслуживание, а сотрудники госорганизаций к приезжим относятся плохо.
«Я не раз замечал, что они сознательно усложняют процедуру получения документов, замалчивают время работы, не дают точных адресов — хотя все это есть в их распоряжении, у моих коллег-немцев таких проблем никогда не возникает», — делится собеседник.
Ольхов добавляет, что и в без того шумном и густонаселенном Берлине в разгар туристического сезона становится опасно ходить по улицам.
«Тут и в обычный день можно столкнуться с ворами, но в туристический сезон даже местным достается. На улице днем запросто могут выхватить телефон из рук или вытащить что-то из рюкзака. У меня в сентября в автобусе вытащили дорогие наушники и зарядное устройство», — рассказывает релокант.
Окончательное возвращение в Россию Илья Ольхов запланировал на лето 2025 года — контракт с работодателем он продлевать не готов. Слишком уж дискомфортным показался дончанину европейский уклад жизни.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему релокант из Батайска вернулся домой.