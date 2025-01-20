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Posted 20 января, 19:53

Published 20 января, 19:53

Modified 20 января, 19:55

Updated 20 января, 19:55

Осталось меньше ста: около 30% видов рыб вымерли в Азовском море

Осталось меньше ста: около 30% видов рыб вымерли в Азовском море

20 января 2025, 19:53
Фото: 1MI. Осталось меньше ста: около 30% видов рыб вымерли в Азовском море
Из 120 известных видов рыб в Азовском море исчезли 36. Разнообразие ихтиофауны сократилось до 84 видов, сообщают ученые Южного научного центра (ЮНЦ РАН) 19 января.

Примечательно, что промысловое значение из сохранившихся видов рыб имеют меньше половины (около 40). В том числе значимыми для рыболовства считаются всего 25.

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За всю историю существования наиболее ценные виды рыб добывали в основном в Азово-Кубанском и Азово-Донском районах акватории. Там можно ловить осетровых, судака, леща, тарань и пиленгас.

Ранее стало известно, что Азовское море могут разделить на туристические кластеры. Чтобы реализовать эту идею, потребуется около 15 лет.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Туризм#Азовское море#Судак#Рыболовство#Тарань#Рыбы#Лещ#Ихтиофауна#Южный научный центр
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