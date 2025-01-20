Осталось меньше ста: около 30% видов рыб вымерли в Азовском море

Posted 20 января, 19:53
Published 20 января, 19:53
Modified 20 января, 19:55
Updated 20 января, 19:55
Примечательно, что промысловое значение из сохранившихся видов рыб имеют меньше половины (около 40). В том числе значимыми для рыболовства считаются всего 25.
За всю историю существования наиболее ценные виды рыб добывали в основном в Азово-Кубанском и Азово-Донском районах акватории. Там можно ловить осетровых, судака, леща, тарань и пиленгас.
Ранее стало известно, что Азовское море могут разделить на туристические кластеры. Чтобы реализовать эту идею, потребуется около 15 лет.