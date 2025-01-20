«Псевдоарехеология»: в исторической зоне Старочеркасской раскопки ведут экскаватором

Posted 20 января, 08:23
Published 20 января, 08:23
Modified 20 января, 08:25
Updated 20 января, 08:25
Отношение к объектам культурного наследия в Ростовской области давно вызывает вопросы у общественности. Одни объекты ОКН в донской столице разрушаются, другие пребывают в удручающем состоянии.
По словам председателя ростовского отделения ВООПИик Александра Кожина, еще в 1961 году, до принятия закона о памятниках, Старочеркасская находился в списке особо ценных объектов наряду с такими городами, как Великий Новгород и Архангельск.
«В 2019 и 2021 году появилось два документа по Старочеркасской, которые подтвердили, что станица входит в „красную зону“ ОКН», — отмечает собеседник.
Эксперт разъясняет, что в пределах «красной зоны» запрещено проводить любые земляные работы без предварительного археологического исследования культурных слоев.
«Однако в начале января к нам поступил сигнал о том, что в историческом центре Старочеркасской экскаваторами выгребли котлован и вывезли землю. А потом наткнулись на каменные строения из бутового кирпича», — констатирует общественник.
По его словам, из-за раскопок экскаваторами в «красной зоне» мог пострадать и соседний с участком памятник федерального значения — он пошел трещинами.
Туристы знакомы с местной достопримечательностью станицы Старочеркасской на улице Береговой. Здесь с 90-х годов работает известное кафе.
Это не просто заведение общепита. А место, где можно полностью погрузиться в историю казачества, с удивительным подвалом, сводчатыми потолками и винотекой из донских вин. Здесь также работает музей казачества и картинная галерея с экспонатами донских художников.
«Двадцать лет моей жизни, все, что зарабатывалось, мы вкладывали в это уникальное здание. Помимо того, что музей казачества является памятником федерального значения, это часть нашей жизни», — комментирует владелица кафе Наталья Дыбова.
Собеседница вспоминает, как нелегко было создавать это уникальное место. Каждый шаг приходилось согласовывать потому, что стена кафе была смежной с памятником федерального значения. Владельцы комплекса уточняют, что пытались сохранить каждую пылинку тех лет. Так, на здании XVIII века удалось полностью воссоздать печать «Казак на бочке».
В 2023 году у соседнего участка, на Береговой, 10, появился новый собственник.
«Скажу честно — нам предлагали приобрести этот участок, но мы отказались, зная, в какой зоне он находится, и что здесь ничего нельзя делать. Поэтому и предыдущий собственник 15 лет не мог на этом месте ничего построить», — объясняет Наталья Дыбова.
По словам собеседницы, новая владелица участка получила разрешение от местной администрации на реконструкцию и регенерацию дома. Но при этом рабочие приступили к рытью котлована экскаваторами.
«За два световых дня летом 2023 года были сломаны три постройки, включая гараж, с подрывом фундамента под нашим зданием, которое имеет смежную стену с памятником. Все эти работы производились с помощью нескольких экскаваторов и КамАЗов, настолько быстро все делали. Причем оказался сломан наш общий забор и наша подпорная стена», — уточняет Наталья.
В раскопанном месте возле кафе Наталья обнаружила фрагмент какой-то стены. Сфотографировав его, владелица бизнеса обратилась к историку.
«Я видел эту фотографию. И могу сказать, что, с большой долей вероятности эта стена защищала город Черкасск с опасной южной „турецкой“ стороны. Построена эта стена была в 40-е годы XVIII века атаманом Данилой Ефремовичем Ефремовым. Шла она от Даниловского бастиона, который находится примерно в 400 метрах от нынешнего кафе, за Воскресенским войсковым собором. Сделал эту стену Ефремов самовольно, не известив тогда правительство России. За что и был на два года посажен в Петропавловскую крепость. Но в 1744 году ему все-таки разрешили достроить стену. Скорее всего, именно ее сейчас и раскопали», — сообщает корреспонденту RostovGazeta историк, краевед Евгений Астапенко.
«Здесь же стояла и пушка XVIII века, которую украли. Как и в свое время украли кандалы Степана Разина, которыми он был прикован. И такое, к сожалению, бывает», — уточняет Александр Кожин.
Наталья добавляет, что после произошедшего пыталась поговорить с собственницей участка. Но та на контакт не шла.
«На место я вызвала всех, кого только было можно подключить к решению этого вопроса. Специалисты пришли в шок, а собственница кричала: „Простите меня!“. Но поскольку это безобразие так и не прекратилось, я обратилась в Комитет по охране объектов культурного наследия, рассказав, что у нас происходит», — сообщает Наталья.
Собеседница уточняет, что вскоре собственнице участка пришел ответ из Комитета ОКН. В нем уточнялось, что земельный участок расположен в границах объекта археологического наследия «Черкасский городок» XVI–XIX веков. Он подлежит государственной охране. Также, Комитет предписал собственнице земли на Береговой, 10 приостановить работы на участке.
«Но в декабре 2024 года работы возобновились под предлогом археологических раскопок. Котлован снова стали рыть экскаватором. Сразу же, лопатами, зачищали следы от ковша. Грунт вывозился тяжелой техникой без экспертного анализа. Доходило до абсурда — копает тяжелая техника, а люди в яме тут же зачищают следы ковшов. Я к ним подошла и посоветовала надеть каски потому, что на нашем здании пошел разрыв и выдавливание строительных маяков. Обидно, ведь все это подтверждает намерение собственника обустроить котлован под фундамент, а никак не сохранить исторический облик колыбели казачества», — сокрушается Дыбова.
Эти работы снова не прошли бесследно для памятника, расположенного в «красной зоне».
После первого влияния экскаваторов трещины пошли по стене с печатью «Казак на бочке». Тогда владельцы бизнеса собственными силами и средствами спешно укрепили здание. Но это ситуацию спасло ненадолго. После повторных работ в декабре, старые трещины раскрылись и появились новые.
Более того, на момент публикации материала Наталья рассказала, что трещины есть не только снаружи. Сейчас они пошли и внутри здания.
Обращение в Комитет по охране ОКН Ростовской области не помогло владелице кафе пролить свет на ситуацию в декабре. В ответе сообщалось, что на выездном обследовании Комитета зафиксированы археологические раскопки. Разрешение на них было выдано Министерством культуры РФ. И не собственнице участка, а на другое имя. Поэтому нарушений Комитет не зафиксировал. Этот документ есть в наличии редакции.
«Я не понимаю, почему одни у нас получают разрешение на археологические раскопки в Ростове, а она обратилась в Москву, и там получала „открытый лист“? Как такое могло произойти?» — недоумевает Наталья.
Владелица кафе повторяет, что археологические раскопки выглядели предельно странно — копала тяжелая техника, а рабочие в яме зачищали следы от ковша.
«В моем понимании, это не археологические работы, а псевдоархеология. Такие вещи должны быть открытыми. С этим нужно разбираться. Если в земле найдены следы крепостного вала — фортификационного сооружения, значит, все нужно внимательно изучить, сохранить и музеефицировать. Место это историческое. А исторических реалий того времени не так уж и много. Поэтому и ввели красную зону, чтобы сохранить хотя бы то, что есть. А как сохранить? Только запретив новое строительство. Там же не случайно сейчас разрешено строить только на старых фундаментах. В этом месте даже туалет вырыть нельзя. А здесь выкопали огромный участок», — комментирует Александр Кожин.
В администрации Старочеркасского сельского поселения корреспонденту RostovGazeta сообщили, что в администрацию не поступало заявление на выдачу разрешения на земельные работы с использованием строительной техники (экскаватора). Сейчас же, согласно ответу на официальный запрос, земельные работы проводятся на основании открытого листа Государственным автономным учреждением культуры «Донское наследие».
Редакция направила официальный запрос и в Комитет по охране ОКН Ростовской области. На момент публикации статьи ответ не поступил. Как удалось выяснить корреспонденту, запрос получен и ответ на него будет дан. Несмотря на то, что ранее стало известно об увольнении главы Комитета Ивана Грунского.