«Псевдоарехеология»: в исторической зоне Старочеркасской раскопки ведут экскаватором

Обращение в Комитет по охране ОКН Ростовской области не помогло владелице кафе пролить свет на ситуацию в декабре. В ответе сообщалось, что на выездном обследовании Комитета зафиксированы археологические раскопки. Разрешение на них было выдано Министерством культуры РФ. И не собственнице участка, а на другое имя. Поэтому нарушений Комитет не зафиксировал. Этот документ есть в наличии редакции.