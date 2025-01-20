Размер единого пособия и выплаты из маткапитала вырос в Ростовской области

С января в Ростовской области пособие на беременных варьируется примерно от 9 до 18,1 тысячи рублей, на ребенка — от 8 до 16,1 тысячи рублей, а размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала составляет также 16,1 тысячи рублей.