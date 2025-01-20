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Posted 20 января, 13:56

Published 20 января, 13:56

Modified 20 января, 13:58

Updated 20 января, 13:58

Размер единого пособия и выплаты из маткапитала выросли в Ростовской области

Размер единого пособия и выплаты из маткапитала вырос в Ростовской области

20 января 2025, 13:56
Фото: Unsplash. Размер единого пособия и выплаты из маткапитала выросли в Ростовской области
С января 2025 года в Ростовской области увеличилось единое пособие и ежемесячная выплата из средств маткапитала, информирует пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.

Так, размер единого пособия для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума теперь составляет 16669 рублей. Отметим, что при назначении выплат проходит комплексная оценка нуждаемости семьи.

В зависимости от достатка семьи единое пособие может составлять для беременных 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, и столько же регионального прожиточного минимума на ребенка.

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С января в Ростовской области пособие на беременных варьируется примерно от 9 до 18,1 тысячи рублей, на ребенка — от 8 до 16,1 тысячи рублей, а размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала составляет также 16,1 тысячи рублей.

Ранее у одного миллиона пенсионеров резко выросла пенсия в Ростовской области.

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