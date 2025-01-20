Размер единого пособия и выплаты из маткапитала вырос в Ростовской области

Posted 20 января, 13:56
Published 20 января, 13:56
Modified 20 января, 13:58
Updated 20 января, 13:58
Так, размер единого пособия для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума теперь составляет 16669 рублей. Отметим, что при назначении выплат проходит комплексная оценка нуждаемости семьи.
В зависимости от достатка семьи единое пособие может составлять для беременных 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, и столько же регионального прожиточного минимума на ребенка.
С января в Ростовской области пособие на беременных варьируется примерно от 9 до 18,1 тысячи рублей, на ребенка — от 8 до 16,1 тысячи рублей, а размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала составляет также 16,1 тысячи рублей.
Ранее у одного миллиона пенсионеров резко выросла пенсия в Ростовской области.