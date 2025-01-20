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Posted 20 января, 10:27

Published 20 января, 10:27

Modified 20 января, 10:29

Updated 20 января, 10:29

Режим ЧС ввели под Ростовом-на-Дону из-за опасного гриппа

Режим ЧС ввели под Ростовом-на-Дону из-за опасного гриппа

20 января 2025, 10:27
Фото: donland.ru. иллюстрация. Режим ЧС ввели под Ростовом-на-Дону из-за опасного гриппа
В Ростовской области объявили режим ЧС из-за птичьего гриппа в селе Натальевка Неклиновского района. Об этом районные власти сообщили на официальном сайте администрации.

Павшую от инфекции птицу обнаружили в личном подсобном хозяйстве. Чтобы не допустить распространения опасного вируса, на территории Натальевки и соседних с ним хуторов Ломакин и Рожок установили границу угрожаемой зоны.

В зону наблюдения (радиус 10 километров) попало еще больше населенных пунктов. Эт хутора Николаево-Отрадное, Красный Пахарь, Таврический, Александрово-Марково, Николаево-Иловайский, Благодатно-Егоровский, Талалаевский, Николаево-Козловский, Пудовой, Щербаково, Петропавловский и Русский Колодец. К этой же категории отнесли села Малофедоровка, Ивановка, Васильево-Ханжоновка, Весело-Вознесенка, Новолакедемоновка и поселок Золотая Коса.

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Теперь тем, кто держит предприятия с пернатыми в угрожаемой зоне, придется регулярно мыть и дезинфицировать помещения. Вся домашняя птица, поступающая в зону, расположенную ближе всего к очагу распространения, будут вакцинировать и отправлять туда не раньше, чем спустя 28 суток.

На всех перечисленных территориях местным жителям запретили выгуливать птиц. Сколько продлится это ограничение, не уточняется.

Ранее стало известно, в каких еще районах Ростовской области может появиться птичий грипп.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Птицы#Вакцинация#ЧС#Ограничения#Птичий грипп#Неклиновский район
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