Режим ЧС ввели под Ростовом-на-Дону из-за опасного гриппа

Теперь тем, кто держит предприятия с пернатыми в угрожаемой зоне, придется регулярно мыть и дезинфицировать помещения. Вся домашняя птица, поступающая в зону, расположенную ближе всего к очагу распространения, будут вакцинировать и отправлять туда не раньше, чем спустя 28 суток.