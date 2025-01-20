Режим ЧС ввели под Ростовом-на-Дону из-за опасного гриппа

Posted 20 января, 10:27
Published 20 января, 10:27
Modified 20 января, 10:29
Updated 20 января, 10:29
Павшую от инфекции птицу обнаружили в личном подсобном хозяйстве. Чтобы не допустить распространения опасного вируса, на территории Натальевки и соседних с ним хуторов Ломакин и Рожок установили границу угрожаемой зоны.
В зону наблюдения (радиус 10 километров) попало еще больше населенных пунктов. Эт хутора Николаево-Отрадное, Красный Пахарь, Таврический, Александрово-Марково, Николаево-Иловайский, Благодатно-Егоровский, Талалаевский, Николаево-Козловский, Пудовой, Щербаково, Петропавловский и Русский Колодец. К этой же категории отнесли села Малофедоровка, Ивановка, Васильево-Ханжоновка, Весело-Вознесенка, Новолакедемоновка и поселок Золотая Коса.
Теперь тем, кто держит предприятия с пернатыми в угрожаемой зоне, придется регулярно мыть и дезинфицировать помещения. Вся домашняя птица, поступающая в зону, расположенную ближе всего к очагу распространения, будут вакцинировать и отправлять туда не раньше, чем спустя 28 суток.
На всех перечисленных территориях местным жителям запретили выгуливать птиц. Сколько продлится это ограничение, не уточняется.
Ранее стало известно, в каких еще районах Ростовской области может появиться птичий грипп.