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Posted 20 января, 10:25

Published 20 января, 10:25

Modified 20 января, 10:27

Updated 20 января, 10:27

Ростовская область станет умным регионом к 2030 году

Ростовская область станет умным регионом к 2030 году

20 января 2025, 10:25
Фото: donland.ru. Ростовская область станет умным регионом к 2030 году
RostovGazeta изучила Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года и выяснила, как новые технологии изменят жизнь местных жителей.

В рамках реализации Стратегии к 2030 году Ростовская область станет «умным» регионом. В регионе планируется внедрение «умных» дорог, «умной» системы сбора мусора и «умного» потребительского рынка.

На промышленных предприятиях региона планируется модернизировать производство при помощи технологий искусственного интеллекта.

Жители Ростовской области, согласно тексту документа, уже к 2030 году будут жить в «умных городах» с комфортной средой для жизни и доступными объектами социального и культурного назначения.

Стало известно, что в Ростовской области изменила Стратегия инвестиций за 20 лет
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Авторы документа также планируют внедрить концепцию умного потребительского рынка, который должен будет усовершенствовать логистическую инфраструктуру региона и повысить доступность товаров.

Подробнее о том, как изменится Ростовская область к 2030 году читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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