Ростовская область станет умным регионом к 2030 году

Posted 20 января, 10:25
Published 20 января, 10:25
Modified 20 января, 10:27
Updated 20 января, 10:27
В рамках реализации Стратегии к 2030 году Ростовская область станет «умным» регионом. В регионе планируется внедрение «умных» дорог, «умной» системы сбора мусора и «умного» потребительского рынка.
На промышленных предприятиях региона планируется модернизировать производство при помощи технологий искусственного интеллекта.
Жители Ростовской области, согласно тексту документа, уже к 2030 году будут жить в «умных городах» с комфортной средой для жизни и доступными объектами социального и культурного назначения.
Авторы документа также планируют внедрить концепцию умного потребительского рынка, который должен будет усовершенствовать логистическую инфраструктуру региона и повысить доступность товаров.
Подробнее о том, как изменится Ростовская область к 2030 году читайте в спецпроекте RostovGazeta.