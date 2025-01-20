Ростовскую область хотят сделать новым экономическим центром России к 2030 году

Posted 20 января, 12:10
Published 20 января, 12:10
Modified 20 января, 12:10
Updated 20 января, 12:10
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, принятая 26 декабря 2018 года действующим на тот момент губернатором Василием Голубевым, рисует региону глобальное преображение.
Так, согласно документу, Ростовская область намерена и занять ведущую роль в российской экономике к 2030 году.
Масштабы донской экономики за этот планируется увеличить в 1,4 раза за счет роста инвестиций и экспорта. Особое внимание уделяется несырьевому неэнергетическому экспорту, который к 2030 году должен достигнуть 12,6 миллиардов долларов США. Это почти в 1,3 раза больше, чем в 2018 году.
Подробнее о том, как изменится Ростовская область к 2030 году читайте в спецпроекте RostovGazeta.