Ростовскую область хотят сделать новым экономическим центром России к 2030 году

Масштабы донской экономики за этот планируется увеличить в 1,4 раза за счет роста инвестиций и экспорта. Особое внимание уделяется несырьевому неэнергетическому экспорту, который к 2030 году должен достигнуть 12,6 миллиардов долларов США. Это почти в 1,3 раза больше, чем в 2018 году.