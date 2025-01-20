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Posted 20 января, 12:10

Published 20 января, 12:10

Modified 20 января, 12:10

Updated 20 января, 12:10

Ростовскую область хотят сделать новым экономическим центром России к 2030 году

Ростовскую область хотят сделать новым экономическим центром России к 2030 году

20 января 2025, 12:10
Фото: donland.ru. Ростовскую область хотят сделать новым экономическим центром России к 2030 году
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Эксклюзив
RostovGazeta изучила Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года и выяснила, что планируется внедрить в регионе к этому времени.

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, принятая 26 декабря 2018 года действующим на тот момент губернатором Василием Голубевым, рисует региону глобальное преображение.

Так, согласно документу, Ростовская область намерена и занять ведущую роль в российской экономике к 2030 году.

Стало известно, чего инвестиционная стратегия не смогла дать Ростовской области
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Масштабы донской экономики за этот планируется увеличить в 1,4 раза за счет роста инвестиций и экспорта. Особое внимание уделяется несырьевому неэнергетическому экспорту, который к 2030 году должен достигнуть 12,6 миллиардов долларов США. Это почти в 1,3 раза больше, чем в 2018 году.

Подробнее о том, как изменится Ростовская область к 2030 году читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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