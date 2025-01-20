Шесть новых трамвайных маршрутов запустят в Ростове-на-Дону до 2030 года

Трамвай №1 будет курсировать от «Главного ж/д вокзала» до «Старого аэропорта» (протяженность маршрута в обе стороны — 28,2 километра), трамвай №10 будет двигаться от «Госпиталя» до «Площади Мичурина» (24,5 километра), а трамвай №11 — от «Госпиталя» до Левенцовки (36,8 километра). Маршрут №12 пролегает от Сельмаша до Левенцовки (39,6 километра), маршрут №14 — от «ЖК Суворовский» до остановки «улица Станиславского» (29,5 километра), а маршрут №15 — от «Верхнего Темерника» до «улицы Станиславского» (27,1 километра).