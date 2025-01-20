«Столб спас»: появились кадры ДТП В Ростове, в котором пешехода на тротуаре сбил BMW

Posted 20 января, 07:27
Published 20 января, 07:27
Modified 20 января, 07:29
Updated 20 января, 07:29
ДТП случилось накануне вечером, 19 января. Мужчина за рулем внедорожника Mitsubishi Eclipse на улице Большой Садовой врезался в BMW. Последнюю от мощного удара отбросило в сторону. Немецкая легковушка сбила 28-летнего парня и врезалась в столб рядом с остановкой на пересечении с Чехова.
На кадрах видно, что пострадавший отлетел в стену здания и упал рядом. Вероятно, самостоятельно подняться он не мог. Свидетели аварии вызвали бригаду скорой помощи.
— Нас с Димой чуть не задело машиной сейчас, — рассказывает девушка на видео в telegram-канале «Это Ростов новости». — Нас спас вот этот столб.
— Столб на совесть сделан, — отметили подписчики. — Там скорость пора ограничить до 20 километров в час. Вечером и ночью Большая Садовая превращается в гоночную трассу без правил. И где была ГАИ?