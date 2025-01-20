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Posted 20 января, 07:27

Published 20 января, 07:27

Modified 20 января, 07:29

Updated 20 января, 07:29

«Нас спас стоб»: появилось видео с места ДТП В Ростове, в котором пострадал пешеход

«Столб спас»: появились кадры ДТП В Ростове, в котором пешехода на тротуаре сбил BMW

20 января 2025, 07:27
Фото: ТГ 1rnd. «Нас спас стоб»: появилось видео с места ДТП В Ростове, в котором пострадал пешеход

Появилось видео с места ДТП В Ростове, в котором пострадал пешеход

Очевидцы поделились кадрами с места аварии в центре Ростова-на-Дону, где после ДТП машина отлетела на тротуар и сбила человека. По словам стоявших там людей, легковушка за малым не снесла всех, кто там находился.

ДТП случилось накануне вечером, 19 января. Мужчина за рулем внедорожника Mitsubishi Eclipse на улице Большой Садовой врезался в BMW. Последнюю от мощного удара отбросило в сторону. Немецкая легковушка сбила 28-летнего парня и врезалась в столб рядом с остановкой на пересечении с Чехова.

На кадрах видно, что пострадавший отлетел в стену здания и упал рядом. Вероятно, самостоятельно подняться он не мог. Свидетели аварии вызвали бригаду скорой помощи.

Водитель премиум-иномарки насмерть сбил пешехода в центре Ростова-на-Дону
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Видео: ТГ Ростов Главный. «Нас спас стоб»: появилось видео с места ДТП В Ростове, в котором пострадал пешеход
— Нас с Димой чуть не задело машиной сейчас, — рассказывает девушка на видео в telegram-канале «Это Ростов новости». — Нас спас вот этот столб.
— Столб на совесть сделан, — отметили подписчики. — Там скорость пора ограничить до 20 километров в час. Вечером и ночью Большая Садовая превращается в гоночную трассу без правил. И где была ГАИ?
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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Скорая помощь#Большая Садовая#Чехова#Пешеход#Свидетели#BMW#ГАИ
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