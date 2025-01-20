«Столб спас»: появились кадры ДТП В Ростове, в котором пешехода на тротуаре сбил BMW

Появилось видео с места ДТП В Ростове, в котором пострадал пешеход

Очевидцы поделились кадрами с места аварии в центре Ростова-на-Дону, где после ДТП машина отлетела на тротуар и сбила человека. По словам стоявших там людей, легковушка за малым не снесла всех, кто там находился.