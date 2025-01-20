Стратегия 2030: чего добилась Ростовская область в погоне за процветанием

Ключевая отрасль донского края — агропромышленный комплекс (АПК). За 11 лет, по прогнозам авторов Стратегии, он должен был обзавестись биокластерами, беспилотными комбайнами и обучиться умному земледелию. Цель — увеличение производства продовольствия и продукции с высокой добавленной стоимостью. Ее планировалось достигнуть за счет роста доли животноводства и перерабатываемой сельскохозяйственной продукции, а также активного развития рыбохозяйственного комплекса. Не менее важно и наращивать инвестиции в АПК — предоставлять государственную поддержку для мелиорации и обеспечения жильем жителей села, субсидировать модернизацию производства и приобретение новой техники.