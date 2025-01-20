Стратегия 2030: чего добилась Ростовская область в погоне за процветанием

Posted 20 января, 09:29
Published 20 января, 09:29
Modified 20 января, 09:31
Updated 20 января, 09:31
Документ, подробно планирующий будущее региона, был подписан 26 декабря 2018 года действующим на тот момент губернатором Василием Голубевым. Авторство Стратегии социально-экономического развития — за Министерством экономического развития Ростовской области.
Шесть лет назад Ростовская область занимала почти 101 тысячу квадратных километров (чуть меньше Исландии по площади), на территории региона тогда жили 4,2 миллиона человек, он занимал шестое место по численности населения в стране.
Преимуществами Ростовской области считались ее выгодное геополитическое положение, развитая транспортно-логистическая инфраструктура, благоприятные природно-климатические условия, наличие крупнейшей в стране агломерации, значительный трудовой потенциал, включающий высококвалифицированные кадры, крупный потребительский рынок, энергообеспеченность, развитая деловая инфраструктура с промышленными зонами, бизнес-инкубаторами, коворкинг-центрами и развитая социальная инфраструктура, включающая образовательный, медицинский, спортивный и культурный комплексы.
К недостаткам региона авторы Стратегии отнесли низкую инновационную активность бизнеса, ограниченный доступ к зарубежным технологиям, низкий уровень монетизации экономики, ухудшение условий внешнеэкономической деятельности, деградацию промышленного и научно-технологического потенциала, сокращение трудоспособного населения и рост социальной нагрузки на него, увеличение антропогенной нагрузки на экосистему, снижение качества и доступности пресной воды.
Ожидалось, что Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года нивелирует все эти минусы и преумножит плюсы региона. Он должен был стать территорией бурного экономического и технологического развития, опорным регионом «новой экономики» России. По задумке, бизнес в регионе должен был процветать, а умные технологии проникнуть во все сферы жизни: от дорожно-транспортного комплекса до туризма.
К 2030 году в Ростовской области обещают проложить умные дороги, запустить в регионе умную систему сбора мусора и даже умный потребительский рынок. К этому времени Ростовская область также должна стать лидером по инвестициям, экспорту и инновациям и при этом активно развиваться по направлениям «зеленой» экономики и социального благополучия.
Ключевая отрасль донского края — агропромышленный комплекс (АПК). За 11 лет, по прогнозам авторов Стратегии, он должен был обзавестись биокластерами, беспилотными комбайнами и обучиться умному земледелию. Цель — увеличение производства продовольствия и продукции с высокой добавленной стоимостью. Ее планировалось достигнуть за счет роста доли животноводства и перерабатываемой сельскохозяйственной продукции, а также активного развития рыбохозяйственного комплекса. Не менее важно и наращивать инвестиции в АПК — предоставлять государственную поддержку для мелиорации и обеспечения жильем жителей села, субсидировать модернизацию производства и приобретение новой техники.
Промышленные предприятия предлагается модернизировать с использованием технологий искусственного интеллекта и изготовления конкурентоспособной продукции. Особое внимание в документе уделяется развитию промышленных и технопарков, повышению производительности труда через подготовку специалистов, внедрение «бережливого производства» и переходу на экологически безопасные технологии.
Инфраструктуру региона Стратегия планирует сделать «инновационной и прогрессивной». В планах — появление умных дорог и развитие каршеринга, увеличение использования газомоторного топлива, цифровизация потребительского рынка, а также создание умных городов с комфортной средой для жизни и доступными объектами социального и культурного назначения.
Масштабы экономики региона за 11 лет планируется расширить в 1,4 раза. Ставка делается на развитие человеческого капитала — подготовку высококвалифицированных кадров и увеличение высокопроизводительных рабочих мест. В целом в Ростовской области к 2030 году, согласно тексту Стратегии, должны технологически обновиться производства, вырасти объемы инвестиций и экспорта.
В строительном комплексе «Стратегия 2030» предполагает развитие индустриального жилищного строительства, улучшение жилищных условий семей и преодоление дефицита земель за счет актуализации документов территориального планирования. Ключевой аспект — развитие «зеленого строительства» и создание новых микрорайонов с полноценной инфраструктурой.
Власти хотят заметно повысить роль малого и среднего бизнеса в регионе. Стратегия называет его «локомотивом инновационного развития». Особое внимание уделяется развитию социального предпринимательства и созданию комфортного потребительского климата для жителей области.
За 12 лет должен увеличиться оборот розничной торговли, вырасти доля интернет-торговли и повыситься качество продукции. В отдельную категорию выделен «умный потребительский рынок» с совершенствованием логистической инфраструктуры и повышением доступности товаров. Чтобы Ростовская область стала более конкурентоспособной на мировом рынке, в «Стратегии» поставлена цель по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта в 1,4 раза — до 12,6 миллиарда долларов США к 2030 году.
Документ нацелен на интеграцию Ростовской области в мировой рынок инноваций. Планируется повышать уровень инновационной активности предприятий, увеличивать инвестиции в НИОКР, создавать условия для развития инновационных кластеров и внедрять принципы бережливого производства для повышения производительности труда.
Для привлечения туристов в регионе к 2030 году нужно создать несколько новых туристских зон, развить гостиничную инфраструктуру, реконструировать и модернизировать исторические памятники, повысить качество продуктов и услуг в сфере туризма.
Несмотря на то, что одной из основных целей документа «Стратегия 2030» было увеличение числа работоспособного населения, к 2024 году общая численность населения региона сократилась почти на 50 тысяч человек.
Санкции, введенные с 2022 года, вынудили многие европейские и американские компании, такие как McDonald's, IKEA, Inditex, PepsiCo, покинуть рынок Ростовской области в частности и России в целом. Поэтому положение региона на мировом рынке переориентировалось на сотрудничество со странами СНГ, Турцией, Египтом, Китаем, Ираном, ОАЭ.
Согласно докладу первого заместителя губернатора Александра Скрябина «Об итогах социально-экономического развития Ростовской области за I полугодие 2024 года и задачах на II полугодие 2024 года» по объему розничной торговли и бытовых услуг регион занимает 5 место в России. В течении последних шести лет отмечался рост инвестиций — в бюджет к первой половине 2024 года привлечено более 290 миллиардов рублей, а рост частных инвестиций составил 30%. При инвестиционной поддержке модернизирован тракторный завод «Ростсельмаш», производство сельскохозяйственной техники АО «Клевер», центральный областной автовокзал, построен жилой микрорайон Вересаево.
В секторе малого и среднего предпринимательства занято 760 тысяч дончан — на 60 тысяч больше плана.
Ростовская область взяла курс на укрепление связей с новыми территориями: планируется привлечение инвестиций и интеграция индустриальных комплексов регионов в общее экономическое и правовое пространство страны.
Ранее RostovGazeta писала о том, чего инвестиционная стратегия не смогла дать Ростовской области.