Суд разрешил посещать заседания Гордумы Ростова всем желающим

Ранее на заседание можно было попасть только после согласования с депутатами. Это правило распространялось и на СМИ, и на простых граждан, и на представителей общественных организаций или госорганов. После обращения одного из депутатов Госдумы в прокуратуру Ростовской области в суд направили иск. Надзорное ведомство просило признать соответствующий пункт регламента недействующим.