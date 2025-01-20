Суд разрешил посещать заседания Гордумы Ростова всем желающим

Posted 20 января, 10:23
Published 20 января, 10:23
Modified 20 января, 12:47
Updated 20 января, 12:47
Ранее на заседание можно было попасть только после согласования с депутатами. Это правило распространялось и на СМИ, и на простых граждан, и на представителей общественных организаций или госорганов. После обращения одного из депутатов Госдумы в прокуратуру Ростовской области в суд направили иск. Надзорное ведомство просило признать соответствующий пункт регламента недействующим.
Оказалось, ранее сотрудники прокуратуры уже вносили председателю Гордумы протест на отдельные положения регламента. Однако весной 2024 года протест прокурора попросту отклонили. Вероятно, после этого надзорное ведомство и направило иск в суд.
Слушания по административному делу шли несколько месяцев, с сентября 2024 года. В декабре судья удовлетворил иск, приняв новую редакцию регламента Ростовской-на-Дону Гордумы. С января постановление вступило в законную силу.
Ранее RostovGazeta сообщала о судебных разбирательствах с компанией «Россети Юг», задолжавшей за электричество крупную сумму.