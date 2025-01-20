Сумма требований Владислава Бакальчука к подрядчикам достигла 1 млрд рублей

Posted 20 января, 07:25
Published 20 января, 07:25
Modified 20 января, 07:25
Updated 20 января, 07:25
«РИА Новости» информируют, что иски поданы подрядными организациями, которые намереваются взыскать в общей сложности 75,9 млн рублей. Об этом сообщает ria.ru.
Арбитражный суд Московской области рассматривает 9 исков от таких компаний, как ООО «Сфера-2000», ООО «Департамент оценочной деятельности», ООО «Стройинвест», ООО «ЖБТЕХ», ООО «Стеллдом», ООО «Эколого-географическая фирма» и ООО «Европейская геоинжиниринговая компания», сумма требований по которым составляет 19,7 млн рублей. В Арбитражном суде Москвы находятся на рассмотрении 8 дел на сумму почти 23 млн рублей.
В Арбитражный суд Новосибирской области подан иск от ООО «Управление механизации — 2» на сумму 5,8 млн рублей, в то время как в свердловском областном арбитраже рассматриваются три дела на общую сумму 8,9 млн рублей. В воронежском арбитражном суде находятся также три иска, общая сумма которых составляет 14,4 млн рублей. В арбитражных судах Забайкальского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривается по одному делу от ООО «Гранд-Строй» на сумму 823,9 тыс. рублей, от ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» на 472,5 тыс. рублей и от ООО «Оверсайз Логистик» на 2,8 млн рублей.
В то же время арбитражные суды Москвы и Подмосковья рассматривают более десяти исков ООО «ВБ Девелопмент» к своим подрядчикам на сумму 843,9 млн рублей. Также принято решение по иску к ООО «СТРОЙ-ЦОР» на сумму 20,7 млн рублей в пользу компании Бакальчука, а производство по иску к ООО «СК „ОЛИМП“ на 166 млн рублей было прекращено.
Таким образом, общий объем претензий Владислава Бакальчука к подрядным организациям превышает 1 миллиард рублей. Однако 13 сентября 2024 года, всего за 5 дней до организованного нападения на офисы Wildberries, Бакальчук заверил представителей СМИ, что фирма не намерена предъявлять требования к подрядчикам из-за приостановки работ на строительных объектах маркетплейса в середине прошлого года. При этом из картотек судебных дел следует, что все иски компании «ВБ Девелопмент» были поданы во второй половине 2024 года.
По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО «ВБ Девелопмент» принадлежит Владиславу Бакальчуку. До сентября 2024 года компания исполняла роль технического заказчика при строительстве логистических комплексов для Wildberries, а процесс расторжения контрактов с партнерами завершился в октябре прошлого года. Тогда РВБ, объединенная компания Wildberries и Russ, объявила о передаче девелоперских проектов другой организации, которая теперь несет ответственность за строительство складов маркетплейса в различных регионах России.