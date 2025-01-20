Сумма требований Владислава Бакальчука к подрядчикам достигла 1 млрд рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области подан иск от ООО «Управление механизации — 2» на сумму 5,8 млн рублей, в то время как в свердловском областном арбитраже рассматриваются три дела на общую сумму 8,9 млн рублей. В воронежском арбитражном суде находятся также три иска, общая сумма которых составляет 14,4 млн рублей. В арбитражных судах Забайкальского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривается по одному делу от ООО «Гранд-Строй» на сумму 823,9 тыс. рублей, от ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» на 472,5 тыс. рублей и от ООО «Оверсайз Логистик» на 2,8 млн рублей.