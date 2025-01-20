Тяжкие и особо тяжкие преступления стали чаще совершать в Ростовской области

Posted 20 января, 06:42
Published 20 января, 06:42
Modified 20 января, 06:44
Updated 20 января, 06:44
На Дону зарегистрировали более 125 преступлений на 10 тысяч населения. Это на 4,6% меньше, чем годом ранее — в 2023-м. Однако тяжкие и особо тяжкие стали встречаться все чаще. По сравнению с тем же периодом, в 2024 году число таких преступления выросло на 1,9%, почти до 37 единиц на 10 тысяч человек.
Всего в России зарегистрировали порядка 1,9 миллиона преступлений (на 1,8% меньше, чем в 2023 году). При этом в 57 субъектах снизилось общее число преступлений, а в 40 — еще и количество тяжких и особо тяжких преступлений.
Наименее криминальными оказались Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан. Там показатель составил 17, 37 и 43 преступления на 10 тысяч жителей соответственно.
А вот в Республиках Карелия, Алтай и в Ненецком автономном округе ситуация оказалась одной из худших в стране. В 2024 году только по официальным данным там совершили свыше 200 преступлений на 10 тысяч населения.
Ранее Ростов-на-Дону попал в список самых дорогих для проживания городов. Донская столица вошла в топ-10 страны и занял 308 строчку в мировом рейтинге.