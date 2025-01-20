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Posted 20 января, 06:42

Published 20 января, 06:42

Modified 20 января, 06:44

Updated 20 января, 06:44

Число тяжких и особо тяжких преступлений за год выросло в Ростовской области

Тяжкие и особо тяжкие преступления стали чаще совершать в Ростовской области

20 января 2025, 06:42
Фото: Изображение Midjourney. Число тяжких и особо тяжких преступлений за год выросло в Ростовской области
В Ростовской области, несмотря на снижение общего уровня преступности, выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. По данным за 2024 год, донской регион занял 35 место среди субъектов РФ по этому показателю.

На Дону зарегистрировали более 125 преступлений на 10 тысяч населения. Это на 4,6% меньше, чем годом ранее — в 2023-м. Однако тяжкие и особо тяжкие стали встречаться все чаще. По сравнению с тем же периодом, в 2024 году число таких преступления выросло на 1,9%, почти до 37 единиц на 10 тысяч человек.

Всего в России зарегистрировали порядка 1,9 миллиона преступлений (на 1,8% меньше, чем в 2023 году). При этом в 57 субъектах снизилось общее число преступлений, а в 40 — еще и количество тяжких и особо тяжких преступлений.

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Наименее криминальными оказались Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан. Там показатель составил 17, 37 и 43 преступления на 10 тысяч жителей соответственно.

А вот в Республиках Карелия, Алтай и в Ненецком автономном округе ситуация оказалась одной из худших в стране. В 2024 году только по официальным данным там совершили свыше 200 преступлений на 10 тысяч населения.

Ранее Ростов-на-Дону попал в список самых дорогих для проживания городов. Донская столица вошла в топ-10 страны и занял 308 строчку в мировом рейтинге.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Преступность#Краснодарский край#Кубань#Ингушетия#Дагестан
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