Тяжкие и особо тяжкие преступления стали чаще совершать в Ростовской области

На Дону зарегистрировали более 125 преступлений на 10 тысяч населения. Это на 4,6% меньше, чем годом ранее — в 2023-м. Однако тяжкие и особо тяжкие стали встречаться все чаще. По сравнению с тем же периодом, в 2024 году число таких преступления выросло на 1,9%, почти до 37 единиц на 10 тысяч человек.