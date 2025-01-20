rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 19:30

Published 20 января, 19:30

Modified 20 января, 19:32

Updated 20 января, 19:32

Ученые предложили разделить Азовское море на туристические кластеры

Ученые предложили разделить Азовское море на туристические кластеры

20 января 2025, 19:30
Фото: 1MI. Ученые предложили разделить Азовское море на туристические кластеры
В Южном научном центре хотят развивать промысловые районы Азовского моря и учитывать при этом интересы туристов и рыбаков. Своими предложениями ученые поделились на сайте ЮНЦ РАН 19 января.

Чтобы выполнять промысловые задачи и использовать водоем для туристов предложили создать порядка 20 кластеров. Каждый из них будет иметь собственную специализацию. Где-то отдыхающие смогут заняться виндсерфингом, в другом — посидеть в лечебной грязи. Для любителей рыбалки можно ввести рыбные квоты, которые уменьшат промышленные лимиты. Кроме того, для рыболовов будет доступна полупроходная и пресноводная рыба.

«Не мы одни такие чокнутые»: рыбаки показали, что можно поймать на набережной Ростова
Узнать подробнее

Морские виды и моллюски водятся в центральной части моря. Поэтому промышленный лов планируют вести именно там. Создать кластеры можно в ближайшие 15 лет. Если начать в этом году, к 2040-му все уже будет готово.

Ранее RostovGazeta выяснила, смогут ли ростовчане отдыхать в Анапе в 2025 году после разлива мазута из затонувшего танкера.

Читайте также:
Депутат Госдумы призвал ограничить вылов рыбы в Азовском море из-за мазута«Слышали звук мотора»: жители Ростовской области рассказали об атаке беспилотниковЧетыре беспилотника взорвались над Азовским морем в ночь на 8 января
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Туризм#Азовское море#Рыбалка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика