Ученые предложили разделить Азовское море на туристические кластеры

Чтобы выполнять промысловые задачи и использовать водоем для туристов предложили создать порядка 20 кластеров. Каждый из них будет иметь собственную специализацию. Где-то отдыхающие смогут заняться виндсерфингом, в другом — посидеть в лечебной грязи. Для любителей рыбалки можно ввести рыбные квоты, которые уменьшат промышленные лимиты. Кроме того, для рыболовов будет доступна полупроходная и пресноводная рыба.