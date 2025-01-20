Ученые предложили разделить Азовское море на туристические кластеры

Posted 20 января, 19:30
Published 20 января, 19:30
Modified 20 января, 19:32
Updated 20 января, 19:32
Чтобы выполнять промысловые задачи и использовать водоем для туристов предложили создать порядка 20 кластеров. Каждый из них будет иметь собственную специализацию. Где-то отдыхающие смогут заняться виндсерфингом, в другом — посидеть в лечебной грязи. Для любителей рыбалки можно ввести рыбные квоты, которые уменьшат промышленные лимиты. Кроме того, для рыболовов будет доступна полупроходная и пресноводная рыба.
Морские виды и моллюски водятся в центральной части моря. Поэтому промышленный лов планируют вести именно там. Создать кластеры можно в ближайшие 15 лет. Если начать в этом году, к 2040-му все уже будет готово.
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