В Ростове гадают, кто займет место Логвиненко, а над детьми в Батайске сгорел потолок

Posted 20 января, 15:23
Published 20 января, 15:23
Modified 20 января, 15:25
Updated 20 января, 15:25
Политолог Дмитрий Абросимов рассказал, что после возможной отставки главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко его место временно займет один из заместителей. Потом после гипотетического увольнения будет создана комиссия, которая и объявит конкурс на должность.
В настоящий момент в качестве претендентов на пост обсуждают такие кандидатуры, как бывший замдиректора «Роствертола» Сергей Шамшура и вице-губернатор Ростовской области Александр Скрябин.
«Эти кандидатуры сейчас обсуждаются. Но вопрос заключается в другом — согласятся ли они возглавить Ростов», — подметил эксперт.
Инцидент произошел в понедельник, 20 января, в школе, расположенной по адресу улица Белорусская, 86 в Батайске. Утром ученики, как обычно, сидели на уроке математики, как вдруг помещение заполнилось запахом гари и дыма. Затем над головами учеников появился огонь, потолок начал расходиться, а его куски попадали на парты. По словам очевидцев, сверху летел горящий пластик.
Школьники испугались и побежали на выход, а преподаватель поспешил им на помощь. На место происшествия быстро прибыли спасатели. К счастью, ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
По данным издания «Батайское время», причиной пожара могла стать неисправная проводка. Однако истинная причина возгорания неизвестна.
В Ростовской области снизился уровень преступности (на 4,6%), однако злодеяния тяжкого и особо тяжкого характера стали встречаться наоборот чаще. В 2024 году число таких преступлений выросло на 1,9%, почти до 37 единиц на 10 тысяч человек.
Всего в донском регине на 10 тысяч жителей приходится 125 преступлений. Данные показатели разместили Ростовскую область на 35 место среди субъектов России по уровню преступности.
Добавим, что всего в России зарегистрировали порядка 1,9 миллиона преступлений (на 1,8% меньше, чем в 2023 году).