В Ростове гадают, кто займет место Логвиненко, а над детьми в Батайске сгорел потолок

Инцидент произошел в понедельник, 20 января, в школе, расположенной по адресу улица Белорусская, 86 в Батайске. Утром ученики, как обычно, сидели на уроке математики, как вдруг помещение заполнилось запахом гари и дыма. Затем над головами учеников появился огонь, потолок начал расходиться, а его куски попадали на парты. По словам очевидцев, сверху летел горящий пластик.