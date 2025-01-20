rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 15:23

Published 20 января, 15:23

Modified 20 января, 15:25

Updated 20 января, 15:25

Итоги дня: в Ростове думают о замене Логвиненко, а в Батайске тушат потолок школы

В Ростове гадают, кто займет место Логвиненко, а над детьми в Батайске сгорел потолок

20 января 2025, 15:23
Фото: Видео «Батайске время». rostovgazeta.ru. Итоги дня: в Ростове думают о замене Логвиненко, а в Батайске тушат потолок школы
Политолог назвал имена претендентов на пост главы администрации Ростова-на-Дону в случае отставки Логвиненко, тем временем на уроке вспыхнул потолок в классе школы в Батайске, а в Ростовской области стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кандидаты в мэры

Политолог Дмитрий Абросимов рассказал, что после возможной отставки главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко его место временно займет один из заместителей. Потом после гипотетического увольнения будет создана комиссия, которая и объявит конкурс на должность.

В настоящий момент в качестве претендентов на пост обсуждают такие кандидатуры, как бывший замдиректора «Роствертола» Сергей Шамшура и вице-губернатор Ростовской области Александр Скрябин.

«Эти кандидатуры сейчас обсуждаются. Но вопрос заключается в другом — согласятся ли они возглавить Ростов», — подметил эксперт.

Стало известно, когда глава администрации Ростова Логвиненко покинет свой пост
Узнать подробнее

Полыхающий потолок

Инцидент произошел в понедельник, 20 января, в школе, расположенной по адресу улица Белорусская, 86 в Батайске. Утром ученики, как обычно, сидели на уроке математики, как вдруг помещение заполнилось запахом гари и дыма. Затем над головами учеников появился огонь, потолок начал расходиться, а его куски попадали на парты. По словам очевидцев, сверху летел горящий пластик.

Школьники испугались и побежали на выход, а преподаватель поспешил им на помощь. На место происшествия быстро прибыли спасатели. К счастью, ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

По данным издания «Батайское время», причиной пожара могла стать неисправная проводка. Однако истинная причина возгорания неизвестна.

В Ростове после пожара на сухогрузе в каюте нашли тело мужчины
Узнать подробнее

Особо тяжкие преступления

В Ростовской области снизился уровень преступности (на 4,6%), однако злодеяния тяжкого и особо тяжкого характера стали встречаться наоборот чаще. В 2024 году число таких преступлений выросло на 1,9%, почти до 37 единиц на 10 тысяч человек.

Всего в донском регине на 10 тысяч жителей приходится 125 преступлений. Данные показатели разместили Ростовскую область на 35 место среди субъектов России по уровню преступности.

Добавим, что всего в России зарегистрировали порядка 1,9 миллиона преступлений (на 1,8% меньше, чем в 2023 году).

Читайте также:
Минобороны ответило на ракетный удар по Ростовской области, а жителей лишили ролловТрехэтажный дом сгорел ночью в центре Ростова-на-ДонуВ Ростове сократили число купелей на Крещение. Показываем их на карте
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Пожар#Батайск#Преступление#Преступность#Спасатели#Последние новости Ростова на сегодня#Глава администрации#Логвиненко#Мэр#Итоги#Итоги дня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика