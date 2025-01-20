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Posted 20 января, 11:37

Published 20 января, 11:37

Modified 20 января, 11:39

Updated 20 января, 11:39

В некоторых районах Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

20 января 2025, 11:37
Фото: mil.ru. В некоторых районах Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
Сразу в трех северных районах Ростовской области была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты могут атаковать объекты инфраструктуры в Миллеровском, Каменском и Морозовском районах Ростовской области. В связи с этим около 12.30 мск в этих частях региона была объявлена «Беспилотная опасность».

Ростовчанам, которые живут в зоне возникновения угрозы атаки, рекомендуется быть бдительными, оставаться дома и быть готовыми при необходимости спрятаться в подвальных помещениях, подземных переходах или парковках.

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Ранее 15 января в некоторых районах Ростова-на-Дону сработала тревожная сирена.

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