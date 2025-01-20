В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

Posted 20 января, 11:37
Published 20 января, 11:37
Modified 20 января, 11:39
Updated 20 января, 11:39
По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты могут атаковать объекты инфраструктуры в Миллеровском, Каменском и Морозовском районах Ростовской области. В связи с этим около 12.30 мск в этих частях региона была объявлена «Беспилотная опасность».
Ростовчанам, которые живут в зоне возникновения угрозы атаки, рекомендуется быть бдительными, оставаться дома и быть готовыми при необходимости спрятаться в подвальных помещениях, подземных переходах или парковках.