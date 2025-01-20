В Ростовской области резко снизилась рождаемость

Posted 20 января, 18:42
Published 20 января, 18:42
Modified 20 января, 18:45
Updated 20 января, 18:45
Согласно статистике ЗАГС, в 2024 году в Ростовской области появились на свет 32090 детей, в том числе 341 двойня и четыре тройни. Это уже на 1,45% меньше чем за тот же период 2023 года. При этом количество новорожденных в каждым годом падает все сильнее.
Так, в 2023 году в донском регионе родились 32,5 тысячи малышей, а в 2022 году — 33 тысячи детей, а в 2021 году — 36,1 тысячи младенцев.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области стали массово менять имена и фамилии.
До этого ЗАГС назвал частые причины разводов в Ростове-на-Дону в 2024 году.