В Ростовской области резко снизилась рождаемость

Согласно статистике ЗАГС, в 2024 году в Ростовской области появились на свет 32090 детей, в том числе 341 двойня и четыре тройни. Это уже на 1,45% меньше чем за тот же период 2023 года. При этом количество новорожденных в каждым годом падает все сильнее.