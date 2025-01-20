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Posted 20 января, 18:42

Published 20 января, 18:42

Modified 20 января, 18:45

Updated 20 января, 18:45

Жители Ростовской области отказываются заводить детей

В Ростовской области резко снизилась рождаемость

20 января 2025, 18:42
Фото: Изображение Midjourney. Жители Ростовской области отказываются заводить детей
С января по декабрь 2024 года в Ростовской области родилось чуть больше 32 тысяч младенцев. Это на 11,2% меньше по сравнению с 2021 годом, сообщает региональное управление ЗАГС.

Согласно статистике ЗАГС, в 2024 году в Ростовской области появились на свет 32090 детей, в том числе 341 двойня и четыре тройни. Это уже на 1,45% меньше чем за тот же период 2023 года. При этом количество новорожденных в каждым годом падает все сильнее.

Так, в 2023 году в донском регионе родились 32,5 тысячи малышей, а в 2022 году — 33 тысячи детей, а в 2021 году — 36,1 тысячи младенцев.

За первые сутки 2025 года в Ростовской области родились 85 младенцев
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Ранее стало известно, что жители Ростовской области стали массово менять имена и фамилии.

До этого ЗАГС назвал частые причины разводов в Ростове-на-Дону в 2024 году.

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