В центре Ростова-на-Дону автомобиль BMW вылетел на тротуар и сбил пешехода

Posted 20 января, 06:29
Published 20 января, 06:29
Modified 20 января, 06:31
Updated 20 января, 06:31
Около 21.30 мск 54-летний водитель Mitsubishi Eclipse ехал по улице Большой Садовой, когда врезался в BMW. Немецкое авто от сильного удара отбросило на тротуар, где находился 28-летний парень. После этого легковушка впечаталась в рекламный столб.
— В результате ДТП травмы получил пешеход, — сообщили в ГАИ по Ростовской области.
Понадобилась ли госпитализация пострадавшему, не уточняется.
Ранее водитель внедорожника погиб за рулем, влетев в фонарный столб. Трагедия случилась на улице Инициативной. Мужчине был 41 год.