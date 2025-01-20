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Posted 20 января, 06:29

Published 20 января, 06:29

Modified 20 января, 06:31

Updated 20 января, 06:31

В центре Ростова-на-Дону автомобиль BMW вылетел на тротуар и сбил пешехода

В центре Ростова-на-Дону автомобиль BMW вылетел на тротуар и сбил пешехода

20 января 2025, 06:29
Фото: Тг Rostovinside. В центре Ростова-на-Дону автомобиль BMW вылетел на тротуар и сбил пешехода
Парень-пешеход пострадал в ДТП с участием двух машин. Авария произошла вечером 19 января на проспекте Чехова, 31.

Около 21.30 мск 54-летний водитель Mitsubishi Eclipse ехал по улице Большой Садовой, когда врезался в BMW. Немецкое авто от сильного удара отбросило на тротуар, где находился 28-летний парень. После этого легковушка впечаталась в рекламный столб.

— В результате ДТП травмы получил пешеход, — сообщили в ГАИ по Ростовской области.
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Понадобилась ли госпитализация пострадавшему, не уточняется.

Ранее водитель внедорожника погиб за рулем, влетев в фонарный столб. Трагедия случилась на улице Инициативной. Мужчине был 41 год.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авто#Ростов#Травмы#Пешеход#Улица Большая Садовая#BMW#ГАИ
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