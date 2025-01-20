Во время урока вспыхнул потолок в классе в школе под Ростовом

Этим утром ученики сидели на уроке математики, когда почувствовали едкий запах дыма. Затем на парты посыпались кусочки потолка. Испугавшись, школьники схватили все, что успели, и бросились бежать на выход. По словам очевидцев, сверху летел горящий пластик.