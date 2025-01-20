Во время урока вспыхнул потолок в классе в школе под Ростовом

Posted 20 января, 10:13
Published 20 января, 10:13
Modified 20 января, 10:15
Updated 20 января, 10:15
Этим утром ученики сидели на уроке математики, когда почувствовали едкий запах дыма. Затем на парты посыпались кусочки потолка. Испугавшись, школьники схватили все, что успели, и бросились бежать на выход. По словам очевидцев, сверху летел горящий пластик.
Преподаватель не растерялся и вывел всех учеников из кабинета. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы.
По информации газеты «Батайское время», причиной пожара могла стать неисправная проводка. Однако официального комментария от администрации или спасателей пока не поступало.
Несколько дней назад сгорел жилой дом в Ростовской области. В тот раз пожар случился из-за фейерверка, который ребенок запустил дома.