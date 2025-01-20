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Posted 20 января, 10:13

Published 20 января, 10:13

Modified 20 января, 10:15

Updated 20 января, 10:15

Во время урока вспыхнул класс в школе №4 в Батайске

Во время урока вспыхнул потолок в классе в школе под Ростовом

20 января 2025, 10:13
Фото: Яндекс. Карты. Во время урока вспыхнул класс в школе №4 в Батайске

В классе школы №4 в Батайске загорелся потолок во время урока

В классе школы №4 в Батайске произошел пожар во время урока. ЧП случилось 20 января в образовательном учреждении на улице Белорусской, 86.

Этим утром ученики сидели на уроке математики, когда почувствовали едкий запах дыма. Затем на парты посыпались кусочки потолка. Испугавшись, школьники схватили все, что успели, и бросились бежать на выход. По словам очевидцев, сверху летел горящий пластик.

Преподаватель не растерялся и вывел всех учеников из кабинета. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы.

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По словам очевидцев, сверху летел горящий пластик.
По словам очевидцев, сверху летел горящий пластик.. Фото: battime.ru

По информации газеты «Батайское время», причиной пожара могла стать неисправная проводка. Однако официального комментария от администрации или спасателей пока не поступало.

Несколько дней назад сгорел жилой дом в Ростовской области. В тот раз пожар случился из-за фейерверка, который ребенок запустил дома.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Батайск#ЧП#Экстренные службы
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