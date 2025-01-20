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Posted 20 января, 19:30

Published 20 января, 19:30

Modified 20 января, 19:32

Updated 20 января, 19:32

Водитель легковушки попал в больницу после массового ДТП в центре Ростова

Водитель легковушки попал в больницу после массового ДТП в центре Ростова

20 января 2025, 19:30
Фото: ГАИ по Ростовской области. Водитель легковушки попал в больницу после массового ДТП в центре Ростова
Четыре автомобиля попали в аварию в центре Ростова. ДТП случилось на проспекте Буденновского в районе дома №59 (пересечение с Красноармейской) 20 января.

Все четыре машины столкнулись около 17.30 мск. Кто был виновником аварии, выясняют правоохранители. В числе смятых авто оказались Toyota Camry, Mazda, Hyundai Elantra и кроссовер Changan.

По словам очевидцев, водитель Hyundai от сильного удара влетел головой в лобовое стекло и пробил его.

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— Видимо, он не был пристегнут. Сильно ударился о стекло, был весь в крови. Ему вызвали скорую, — сообщает telegram-канал «Ростов Главный».

В ГАИ по Ростовской области подтвердили, что водителю корейской легковушки понадобилась медпомощь: 38-летнего мужчину отвезли в больницу.

— Если держали бы дистанцию, этого можно было избежать, — подметили в комментариях подписчики.

Ранее в Батайске грузовик протаранил «Газель» и врезался в частный дом.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Скорая помощь#Ростов#Медпомощь#Буденновский проспект#Toyota Camry#ГАИ
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