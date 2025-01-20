Водитель легковушки попал в больницу после массового ДТП в центре Ростова

Posted 20 января, 19:30
Published 20 января, 19:30
Modified 20 января, 19:32
Updated 20 января, 19:32
Все четыре машины столкнулись около 17.30 мск. Кто был виновником аварии, выясняют правоохранители. В числе смятых авто оказались Toyota Camry, Mazda, Hyundai Elantra и кроссовер Changan.
По словам очевидцев, водитель Hyundai от сильного удара влетел головой в лобовое стекло и пробил его.
— Видимо, он не был пристегнут. Сильно ударился о стекло, был весь в крови. Ему вызвали скорую, — сообщает telegram-канал «Ростов Главный».
В ГАИ по Ростовской области подтвердили, что водителю корейской легковушки понадобилась медпомощь: 38-летнего мужчину отвезли в больницу.
— Если держали бы дистанцию, этого можно было избежать, — подметили в комментариях подписчики.
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