Врачи в Ростове вырезали из носа женщины опухоль размером с киндер-сюрприз

Жительница Аксайского района Ростовской области обратилась к лор-врачам РОКБ с заложенностью носа, которая не проходила долгое время. Она пыталась бороться с недугом каплями, но они не помогли. Позже проблемы с дыханием осложнились болью в лице и ухудшением обоняния.