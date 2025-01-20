Врачи в Ростове вырезали из носа женщины опухоль размером с киндер-сюрприз

Posted 20 января, 18:06
Published 20 января, 18:06
Modified 20 января, 18:08
Updated 20 января, 18:08
Жительница Аксайского района Ростовской области обратилась к лор-врачам РОКБ с заложенностью носа, которая не проходила долгое время. Она пыталась бороться с недугом каплями, но они не помогли. Позже проблемы с дыханием осложнились болью в лице и ухудшением обоняния.
Томография показала, что у 59-летней дончанки образовалась необычно большая опухоль. Она росла в правой части носа, раздвигая его стенки и углубляясь в орбиту глаза и лобную пазуху. К счастью, новообразование оказалось доброкачественной остеомой.
Добавим, что пациентке убрали опухоль хирургическим путем. Операция длилась шесть часов.
Ранее врачи в Ростове удалили десять опухолей за раз из матки пациентки.