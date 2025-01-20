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Posted 20 января, 18:06

Published 20 января, 18:06

Modified 20 января, 18:08

Updated 20 января, 18:08

Врачи в Ростове вырезали из носа женщины опухоль размером с киндер-сюрприз

Врачи в Ростове вырезали из носа женщины опухоль размером с киндер-сюрприз

20 января 2025, 18:06
Фото: Изображение Midjourney. Врачи в Ростове вырезали из носа женщины опухоль размером с киндер-сюрприз
В Ростове-на-Дону 59-летней женщине с затрудненным дыханием удалили большую опухоль размером с шоколадное яйцо, которая росла в правой половине носа, информирует Минздрав Ростовской области.

Жительница Аксайского района Ростовской области обратилась к лор-врачам РОКБ с заложенностью носа, которая не проходила долгое время. Она пыталась бороться с недугом каплями, но они не помогли. Позже проблемы с дыханием осложнились болью в лице и ухудшением обоняния.

Томография показала, что у 59-летней дончанки образовалась необычно большая опухоль. Она росла в правой части носа, раздвигая его стенки и углубляясь в орбиту глаза и лобную пазуху. К счастью, новообразование оказалось доброкачественной остеомой.

Добавим, что пациентке убрали опухоль хирургическим путем. Операция длилась шесть часов.

Ранее врачи в Ростове удалили десять опухолей за раз из матки пациентки.

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