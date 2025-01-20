Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова заключенные планировали теракты

Posted 20 января, 15:47
Published 20 января, 15:47
Modified 20 января, 15:49
Updated 20 января, 15:49
Напомним, что инцидент произошел в июне 2024 года в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Шесть заключенных проникли в дежурную часть учреждения и взяли двух сотрудников в заложники. Вооружившись подручными предметами, они собирались выйти на свободу и скрыться. Однако пятерых из них пришлось ликвидировать, а еще один выжил.
Стало известно, что всего злоумышленников было девять. Все они исповедовали радикальную форму ислама и были участниками одной запрещенной террористической организации. Они заранее спланировали побег и решили реализовать его 16 июня — в праздничный день «Курбан-байрам».
Террористы планировали сбежать из камеры и попасть во внутренний двор СИЗО-1, используя канат. Затем они хотели разделиться в группы по три человека: одна добывает оружие и боеприпасы, вторая берет заложников, а третья освобождает заключенных, обвиняемых за террористические преступления.
Выбравшись на волю, злоумышленники намеревались отправиться в Республику Ингушетия, а затем по связям стать частью незаконных вооруженных формирований. После вступления в ряды банд они планировали совершать диверсии в республике.
Добавим, что на выживших заключенных были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 и части 2 статьи 205.5 УК РФ.
Ранее заключенные сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.