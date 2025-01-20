Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова заключенные планировали теракты

Напомним, что инцидент произошел в июне 2024 года в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Шесть заключенных проникли в дежурную часть учреждения и взяли двух сотрудников в заложники. Вооружившись подручными предметами, они собирались выйти на свободу и скрыться. Однако пятерых из них пришлось ликвидировать, а еще один выжил.