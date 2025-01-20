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Posted 20 января, 15:47

Published 20 января, 15:47

Modified 20 января, 15:49

Updated 20 января, 15:49

Захвативших заложников в СИЗО-1 Ростова в 2024 году террористов было девять

Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова заключенные планировали теракты

20 января 2025, 15:47
Фото: rostovgazeta.ru. Захвативших заложников в СИЗО-1 Ростова в 2024 году террористов было девять
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Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
Правоохранительные органы раскрыли новые подробности захвата заложников, который произошел летом 2024 года в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Всего террористов было девять, информирует УФСБ России по Ростовской области.

Напомним, что инцидент произошел в июне 2024 года в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Шесть заключенных проникли в дежурную часть учреждения и взяли двух сотрудников в заложники. Вооружившись подручными предметами, они собирались выйти на свободу и скрыться. Однако пятерых из них пришлось ликвидировать, а еще один выжил.

Стало известно, что всего злоумышленников было девять. Все они исповедовали радикальную форму ислама и были участниками одной запрещенной террористической организации. Они заранее спланировали побег и решили реализовать его 16 июня — в праздничный день «Курбан-байрам».

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Террористы планировали сбежать из камеры и попасть во внутренний двор СИЗО-1, используя канат. Затем они хотели разделиться в группы по три человека: одна добывает оружие и боеприпасы, вторая берет заложников, а третья освобождает заключенных, обвиняемых за террористические преступления.

Выбравшись на волю, злоумышленники намеревались отправиться в Республику Ингушетия, а затем по связям стать частью незаконных вооруженных формирований. После вступления в ряды банд они планировали совершать диверсии в республике.

Добавим, что на выживших заключенных были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 и части 2 статьи 205.5 УК РФ.

Ранее заключенные сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

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