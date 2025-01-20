«Зеленое строительство» хотят внедрить в Ростовской области в течение пяти лет

Posted 20 января, 14:08
Published 20 января, 14:08
Modified 20 января, 14:08
Updated 20 января, 14:08
Согласно тексту стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, которая была принята в декабре 2018 года, за 12 лет власти планируют улучшить экологическую обстановку в регионе.
В Ростовской области внедрят концепцию «зеленого строительства», а на предприятиях повысят присутствие экологически безопасных технологий.
Стратегия заявляет о планах снизить антропогенную нагрузку и сохранить природные ресурсы Ростовской области до 2030 года.
Подробнее о том, как изменится Ростовская область к 2030 году читайте в спецпроекте RostovGazeta.