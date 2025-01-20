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Posted 20 января, 14:08

Published 20 января, 14:08

Modified 20 января, 14:08

Updated 20 января, 14:08

«Зеленое строительство» хотят внедрить в Ростовской области в течение пяти лет

«Зеленое строительство» хотят внедрить в Ростовской области в течение пяти лет

20 января 2025, 14:08
Фото: donland.ru. «Зеленое строительство» хотят внедрить в Ростовской области в течение пяти лет
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RostovGazeta изучила стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года и выяснила, какие эко-инициативы внедрят в жизнь Ростовской области в будущем.

Согласно тексту стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, которая была принята в декабре 2018 года, за 12 лет власти планируют улучшить экологическую обстановку в регионе.

В Ростовской области внедрят концепцию «зеленого строительства», а на предприятиях повысят присутствие экологически безопасных технологий.

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Стратегия заявляет о планах снизить антропогенную нагрузку и сохранить природные ресурсы Ростовской области до 2030 года.

Подробнее о том, как изменится Ростовская область к 2030 году читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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