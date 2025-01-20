Жители Ростова-на-Дону стали массово скупать студии на вторичном рынке

Posted 20 января, 17:22
Published 20 января, 17:22
Modified 20 января, 17:24
Updated 20 января, 17:24
Согласно итогам 2024 года от «Авито Недвижимость», Ростов-на-Дону вошел в число регионов с самым большим выбором квартир на вторичном рынке. Здесь продавали 3% объектов от общего количества предложений.
Также за прошлый год в донской столице значительно увеличился выбор недвижимости и интерес к приобретению студий. За это время показатели выросли на 10% и 5% соответственно (по сравнению с 2023 годом).
Кроме того, аналитики подсчитали, что по итогам 2024 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила 4,8 миллиона рублей. При этом усредненная стоимость недвижимости на этом рынке в целом достигла 6,1 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что Ростову-на-Дону грозит образование «пузыря» на рынке жилой недвижимости.