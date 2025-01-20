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Posted 20 января, 17:22

Published 20 января, 17:22

Modified 20 января, 17:24

Updated 20 января, 17:24

Стоимость «однушки» на вторичном рынке превысила 4,5 млн рублей в Ростове-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону стали массово скупать студии на вторичном рынке

20 января 2025, 17:22
Фото: 1MI. Стоимость «однушки» на вторичном рынке превысила 4,5 млн рублей в Ростове-на-Дону

Стоимость «однушки» на вторичном рынке Ростова-на-Дону превысила 4,5 млн рублей

Аналитики рассказали, что в 2024 году на вторичном рынке недвижимости Ростова-на-Дону увеличился спрос на студии, выросло число предложений по продаже жилья, а также взлетели цены на квартиры.

Согласно итогам 2024 года от «Авито Недвижимость», Ростов-на-Дону вошел в число регионов с самым большим выбором квартир на вторичном рынке. Здесь продавали 3% объектов от общего количества предложений.

Также за прошлый год в донской столице значительно увеличился выбор недвижимости и интерес к приобретению студий. За это время показатели выросли на 10% и 5% соответственно (по сравнению с 2023 годом).

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Кроме того, аналитики подсчитали, что по итогам 2024 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила 4,8 миллиона рублей. При этом усредненная стоимость недвижимости на этом рынке в целом достигла 6,1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Ростову-на-Дону грозит образование «пузыря» на рынке жилой недвижимости.

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