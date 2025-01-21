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Posted 21 января, 05:02

Published 21 января, 05:02

Modified 21 января, 05:02

Updated 21 января, 05:02

Школьника увезли в больницу после взрыва баллончика в Ростовской области

Аэрозольный баллончик взорвался в руках у ребенка в Ростовской области

21 января 2025, 05:02
Фото: 1MI. Школьника увезли в больницу после взрыва баллончика в Ростовской области
Подросток пострадал из-за взрыва аэрозольного баллончика. ЧП случилось в селе Кагальник Ростовской области 20 января.

Около 17.30 мск прогремел небольшой взрыв в одном из частных домов на улице Горького. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. На место направили восемь человек на двух спецмашинах. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пламя успело уничтожить только один квадратный метр жилья.

Подростка с сильными ожогами доставили в ЦГБ города Азова
Подростка с сильными ожогами доставили в ЦГБ города Азова
Подростка с сильными ожогами доставили в ЦГБ города Азова. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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Подростка с сильными ожогами передали медикам, которые отвезли его в ЦГБ Азова.

— Ребенок получил травмы от взрыва аэрозольного баллончика из-за неосторожного обращения с огнем, — уточнили в ведомстве.

Более подробные обстоятельства ЧП неизвестны.

Ранее пожар произошел в школе в городе Батайск. Во время урока математики на парты полетели горящие кусочки потолочных плит.

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