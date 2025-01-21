Аэрозольный баллончик взорвался в руках у ребенка в Ростовской области

Posted 21 января, 05:02
Published 21 января, 05:02
Modified 21 января, 05:02
Updated 21 января, 05:02
Около 17.30 мск прогремел небольшой взрыв в одном из частных домов на улице Горького. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. На место направили восемь человек на двух спецмашинах. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пламя успело уничтожить только один квадратный метр жилья.
Подростка с сильными ожогами передали медикам, которые отвезли его в ЦГБ Азова.
— Ребенок получил травмы от взрыва аэрозольного баллончика из-за неосторожного обращения с огнем, — уточнили в ведомстве.
Более подробные обстоятельства ЧП неизвестны.
Ранее пожар произошел в школе в городе Батайск. Во время урока математики на парты полетели горящие кусочки потолочных плит.