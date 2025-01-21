Аэрозольный баллончик взорвался в руках у ребенка в Ростовской области

Около 17.30 мск прогремел небольшой взрыв в одном из частных домов на улице Горького. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. На место направили восемь человек на двух спецмашинах. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пламя успело уничтожить только один квадратный метр жилья.