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Posted 21 января, 06:37

Published 21 января, 06:37

Modified 21 января, 06:39

Updated 21 января, 06:39

Автомобилистам рассказали, как объехать пробку на М-4 в Ростовской области

Автомобилистам рассказали, как объехать пробку на М-4 в Ростовской области

21 января 2025, 06:37
Фото: rostovgazeta.ru. Автомобилистам рассказали, как объехать пробку на М-4 в Ростовской области
В ГАИ Ростовской области назвали альтернативные маршруты для объезда пробки на трассе М-4 «Дон», растянувшейся на километры из-за ремонта. Как избежать заторов, читайте в материале RostovGazeta.

Речь идет о пробке на границе с Воронежской областью (до Чертковского района на 801 километре) и в Красносулинском районе (в районе поселка Аютинского — поворот на Зверево, или 969 — 960 километры). На этих участках движение затруднено по направлению к Москве.

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Также заторы наблюдаются на участках в Каменском районе (от Каменска-Шахтинского до хутора Верхнеговейного, или 933-940 километры трассы) и в Октябрьском районе (от поселка Каменоломни до Казачьих Лагерей, или 1007 — 1015 километры).

Чтобы не попасть в пробки, сотрудники ГАИ предлагают объехать их через Михайлово-Владимировку (964 километр М-4 «Дон»); Красный Сулин (поворот на 983 километре); Зверево, Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин (969 километр).

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