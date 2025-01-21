Автомобилистам рассказали, как объехать пробку на М-4 в Ростовской области

Posted 21 января, 06:37
Published 21 января, 06:37
Modified 21 января, 06:39
Updated 21 января, 06:39
Речь идет о пробке на границе с Воронежской областью (до Чертковского района на 801 километре) и в Красносулинском районе (в районе поселка Аютинского — поворот на Зверево, или 969 — 960 километры). На этих участках движение затруднено по направлению к Москве.
Также заторы наблюдаются на участках в Каменском районе (от Каменска-Шахтинского до хутора Верхнеговейного, или 933-940 километры трассы) и в Октябрьском районе (от поселка Каменоломни до Казачьих Лагерей, или 1007 — 1015 километры).
Чтобы не попасть в пробки, сотрудники ГАИ предлагают объехать их через Михайлово-Владимировку (964 километр М-4 «Дон»); Красный Сулин (поворот на 983 километре); Зверево, Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин (969 километр).