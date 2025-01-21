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Posted 21 января, 04:39

Published 21 января, 04:39

Modified 21 января, 04:41

Updated 21 января, 04:41

Беспилотники атаковали два района Ростовской области в ночь на 21 января

Беспилотники атаковали два района Ростовской области в ночь на 21 января

21 января 2025, 04:39
Фото: Для иллюстрации. Минобороны России. Беспилотники атаковали два района Ростовской области в ночь на 21 января
В ночь на 21 января военные уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов в двух районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона проинформировал о том, что минувшей ночью военные при помощи систем ПВО и РЭБ смогли уничтожить и подавить более десятка беспилотников. На этот раз дроны атаковали два района — Шолоховский и Чертковский.

Сейчас сотрудники оперативных служб уточняют, есть ли последствия ночной атаки на земле.

«По предварительным данным пострадавших нет», — добавил он.

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Напомним, что 20 января после полудня опасность с воздуха объявляли сразу в трех районах Ростовской области. Сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможной атаке БПЛА пришли жителям в Миллеровском, Каменском и Морозовском районах.

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#Ростовская область#ПВО#СВО#БПЛА#Чертковский район#Шолоховский район#Атака БПЛА#Происшествия#Юрий Слюсарь
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