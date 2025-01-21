Беспилотники атаковали два района Ростовской области в ночь на 21 января

Posted 21 января, 04:39
Published 21 января, 04:39
Modified 21 января, 04:41
Updated 21 января, 04:41
Глава региона проинформировал о том, что минувшей ночью военные при помощи систем ПВО и РЭБ смогли уничтожить и подавить более десятка беспилотников. На этот раз дроны атаковали два района — Шолоховский и Чертковский.
Сейчас сотрудники оперативных служб уточняют, есть ли последствия ночной атаки на земле.
«По предварительным данным пострадавших нет», — добавил он.
Напомним, что 20 января после полудня опасность с воздуха объявляли сразу в трех районах Ростовской области. Сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможной атаке БПЛА пришли жителям в Миллеровском, Каменском и Морозовском районах.