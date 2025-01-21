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Posted 21 января, 07:48

Published 21 января, 07:48

Modified 21 января, 10:22

Updated 21 января, 10:22

От алкогольного отравления скончались больше сотни жителей Ростовской области

Больше сотни жителей Ростовской области скончались из-за отравления алкоголем

21 января 2025, 07:48
Фото: Unsplash. От алкогольного отравления скончались больше сотни жителей Ростовской области
В Ростовской области за 2024 год зарегистрировали около тысячи острых отравлений алкогольными напитками и продукцией, содержащей спирт. Примерно 11% из них (110 человек) скончались после этого, сообщает «Коммерсантъ-Ростов».

В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что показатели по летальным исходам при алкогольном отравлении остались на уровне 2023 года.

Главный нарколог Ростовской области сообщила о ситуации с алкоголизмом
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Число больных алкоголизмом в Ростовской области уменьшилось при этом на 4%. На диспансерном наблюдении состоят порядка 33 тысяч человек, которые злоупотребляли спиртным. В том числе уже 600 из них оканчивают обследование.

Ранее RostovGazeta сообщала об инициативе по продаже алкоголя населению, имеющему определенную отметку на Госуслугах.

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