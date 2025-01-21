Больше сотни жителей Ростовской области скончались из-за отравления алкоголем

Posted 21 января, 07:48
Published 21 января, 07:48
Modified 21 января, 10:22
Updated 21 января, 10:22
В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что показатели по летальным исходам при алкогольном отравлении остались на уровне 2023 года.
Число больных алкоголизмом в Ростовской области уменьшилось при этом на 4%. На диспансерном наблюдении состоят порядка 33 тысяч человек, которые злоупотребляли спиртным. В том числе уже 600 из них оканчивают обследование.
Ранее RostovGazeta сообщала об инициативе по продаже алкоголя населению, имеющему определенную отметку на Госуслугах.