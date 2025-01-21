Четырех человек увезли на скорой после ДТП в Ростовской области

Posted 21 января, 13:57
Published 21 января, 13:57
Modified 21 января, 13:59
Updated 21 января, 13:59
Сообщается, что авария произошла в 12.30 мск. 40-летний водитель автомобиля марки Chevrolet Cobalt на перекрестке столкнулся с машиной Kia Spectra. За рулем был 37-летний мужчина.
В итоге травмы получили оба водителя и два пассажира, их забрала карета скорой помощи. Известно, что пострадавшему, который находился в Chevrolet Cobalt, 38 лет. На снимке, который предоставили в Госавтоинспекции, видно, что автомобиль влетел в столб, одну из дверей полностью смяло.
Данные о втором пассажире пока неизвестны. Правоохранители выясняют все детали инцидента.
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