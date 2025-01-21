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Posted 21 января, 13:57

Published 21 января, 13:57

Modified 21 января, 13:59

Updated 21 января, 13:59

Четырех человек увезли на скорой после ДТП в Ростовской области

Четырех человек увезли на скорой после ДТП в Ростовской области

21 января 2025, 13:57
Фото: rostovgazeta.ru. Четырех человек увезли на скорой после ДТП в Ростовской области
Во вторник, 21 января, на автодороге «Ростов-Ставрополь» произошло страшное ДТП, после которого на карете скорой помощи увезли двух водителей и их пассажиров. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что авария произошла в 12.30 мск. 40-летний водитель автомобиля марки Chevrolet Cobalt на перекрестке столкнулся с машиной Kia Spectra. За рулем был 37-летний мужчина.

В итоге травмы получили оба водителя и два пассажира, их забрала карета скорой помощи. Известно, что пострадавшему, который находился в Chevrolet Cobalt, 38 лет. На снимке, который предоставили в Госавтоинспекции, видно, что автомобиль влетел в столб, одну из дверей полностью смяло.

Данные о втором пассажире пока неизвестны. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

Известно, что пострадавшему, который находился в Chevrolet Cobalt, 38 лет.
Известно, что пострадавшему, который находился в Chevrolet Cobalt, 38 лет.
Известно, что пострадавшему, который находился в Chevrolet Cobalt, 38 лет.
Известно, что пострадавшему, который находился в Chevrolet Cobalt, 38 лет.. Фото: rostovgazeta.ru
Женщину увезли на скорой после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
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Ранее в регионе произошла жесткая авария с участием грузовика.

До этого водитель легковушки попал в больницу после массового ДТП в центре Ростова.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Пострадавшие#Госавтоинспекция
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