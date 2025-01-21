Четырех человек увезли на скорой после ДТП в Ростовской области

В итоге травмы получили оба водителя и два пассажира, их забрала карета скорой помощи. Известно, что пострадавшему, который находился в Chevrolet Cobalt, 38 лет. На снимке, который предоставили в Госавтоинспекции, видно, что автомобиль влетел в столб, одну из дверей полностью смяло.