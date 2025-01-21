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Posted 21 января, 14:06

Published 21 января, 14:06

Modified 21 января, 14:10

Updated 21 января, 14:10

Депутат Оськина рассказала об исчезнувших заседаниях с сайта Гордумы Ростова

Депутат Оськина рассказала об исчезнувшем заседании с сайта Гордумы Ростова

21 января 2025, 14:06
Фото: Unsplash. Депутат Оськина рассказала об исчезнувших заседаниях с сайта Гордумы Ростова
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Эксклюзив
Депутат Наталья Оськина сообщила RostovGazeta, что зайдя под своими логином и паролем на сайт Гордумы Ростова, обнаружила, что ряд заседаний оказались удалены.

Депутат сообщает, что сегодня на официальном сайте Гордумы Ростова отсутствует информация об обозначенных ранее заседаниях. В том числе и 28 января, где ранее значилась отставка по собственному желанию главы администрации Ростова.

«Сегодня осталась только информация о заседании комиссии по здравоохранению на 30 января. Других заседаний в январе и феврале не обозначено. Документы я посмотреть не могу. Скорее всего, повестку и проекты постановления к этой повестке будут рассылать на почту каждому в личном формате перед заседанием. Я надеюсь на это», — отмечает Наталья Оськина.
На сайте Гордумы осталась только информация о заседании комиссии по здравоохранению на 30 января.
На сайте Гордумы осталась только информация о заседании комиссии по здравоохранению на 30 января.. Фото: предоставила Наталья Оськина. rostovgazeta.ru
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Депутат уточняет, что предоставить документы должны за пять рабочих дней до заседания. И сегодня, как раз, получается такой день.

«Я подожду до вечера. Но если документы не придут, это нарушение», — констатирует Оськина.

При этом собеседница считает, что пункты повестки внеочередного заседания 28 января, которые ранее официально анонсировались на сайте Гордумы, останутся в силе.

«У нас нет ни одного иного срочного вопроса, который требовал бы внезапного решения. То есть ничего иного срочного не озвучено. Поэтому, думаю, что повестка остается, и самый главный вопрос — это уход Логвиненко», — резюмирует депутат.
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