Депутат Оськина рассказала об исчезнувшем заседании с сайта Гордумы Ростова

Posted 21 января, 14:06
Published 21 января, 14:06
Modified 21 января, 14:10
Updated 21 января, 14:10
Депутат сообщает, что сегодня на официальном сайте Гордумы Ростова отсутствует информация об обозначенных ранее заседаниях. В том числе и 28 января, где ранее значилась отставка по собственному желанию главы администрации Ростова.
«Сегодня осталась только информация о заседании комиссии по здравоохранению на 30 января. Других заседаний в январе и феврале не обозначено. Документы я посмотреть не могу. Скорее всего, повестку и проекты постановления к этой повестке будут рассылать на почту каждому в личном формате перед заседанием. Я надеюсь на это», — отмечает Наталья Оськина.
Депутат уточняет, что предоставить документы должны за пять рабочих дней до заседания. И сегодня, как раз, получается такой день.
«Я подожду до вечера. Но если документы не придут, это нарушение», — констатирует Оськина.
При этом собеседница считает, что пункты повестки внеочередного заседания 28 января, которые ранее официально анонсировались на сайте Гордумы, останутся в силе.
«У нас нет ни одного иного срочного вопроса, который требовал бы внезапного решения. То есть ничего иного срочного не озвучено. Поэтому, думаю, что повестка остается, и самый главный вопрос — это уход Логвиненко», — резюмирует депутат.