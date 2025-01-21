Экс-сотрудника СБ главка МВД отправили в спецприемник за хулиганство в Ростове

Posted 21 января, 18:06
Published 21 января, 18:06
Modified 21 января, 18:08
Updated 21 января, 18:08
Напомним, что по информации в СМИ, в Ростове задержали бывшего сотрудника собственной безопасности главка МВД Дмитрия Скорнякова. Уточняется, что речь идет о посредничестве во взятке на сумму семь миллионов рублей.
«В отделе полиции я оказался случайно — приехал писать заявление. Вижу, сотрудники полиции выводят административных задержанных. Среди них — Скорняков. Я его сразу узнал. Это же он меня подставил в 2019 году, когда мне дали 2,5 года», — отмечает Гаспар Авакян.
Блогер рассказывает, что Дмитрий Скорняков был начальником оперативно-розыскной части собственной безопасности на улице Труда, 24 в Ростове.
«Тогда я ему звонил, говорил, что сейчас меня будут пытаться подкупить, и просил помощи. Он сказал: „Супер, Гаспар, давай задокументируем!“. А потом слил эту информацию тем, кто был в разработке — сотрудникам полиции, которые хотели мне дать деньги. И все, в отношении меня понеслось уголовное дело, что якобы я вымогаю деньги», — подчеркивает собеседник.