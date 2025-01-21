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Posted 21 января, 18:06

Published 21 января, 18:06

Modified 21 января, 18:08

Updated 21 января, 18:08

Блогер Гаспар Авакян рассказал, как экс-сотрудника СБ главка МВД отправили в спецприемник за мелкое хулиганство в Ростове

Экс-сотрудника СБ главка МВД отправили в спецприемник за хулиганство в Ростове

21 января 2025, 18:06
Фото: 1MI. Блогер Гаспар Авакян рассказал, как экс-сотрудника СБ главка МВД отправили в спецприемник за мелкое хулиганство в Ростове
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Эксклюзив
Блогер Гаспар Авакян сообщил RostovGazeta, что бывшему сотруднику собственной безопасности главка МВД Дмитрию Скорнякову якобы вменили мелкое хулиганство за мат в общественном месте. И отправили в спецприемник на трое суток.

Напомним, что по информации в СМИ, в Ростове задержали бывшего сотрудника собственной безопасности главка МВД Дмитрия Скорнякова. Уточняется, что речь идет о посредничестве во взятке на сумму семь миллионов рублей.

«В отделе полиции я оказался случайно — приехал писать заявление. Вижу, сотрудники полиции выводят административных задержанных. Среди них — Скорняков. Я его сразу узнал. Это же он меня подставил в 2019 году, когда мне дали 2,5 года», — отмечает Гаспар Авакян.
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Блогер рассказывает, что Дмитрий Скорняков был начальником оперативно-розыскной части собственной безопасности на улице Труда, 24 в Ростове.

«Тогда я ему звонил, говорил, что сейчас меня будут пытаться подкупить, и просил помощи. Он сказал: „Супер, Гаспар, давай задокументируем!“. А потом слил эту информацию тем, кто был в разработке — сотрудникам полиции, которые хотели мне дать деньги. И все, в отношении меня понеслось уголовное дело, что якобы я вымогаю деньги», — подчеркивает собеседник.
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