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Posted 21 января, 09:20

Published 21 января, 09:20

Modified 21 января, 09:22

Updated 21 января, 09:22

Грузовик проломил отбойник и вылетел в кювет под Ростовом, завалившись на бок

Грузовик проломил отбойник и вылетел в кювет под Ростовом, завалившись на бок

21 января 2025, 09:20
Фото: Шедеврум. Грузовик проломил отбойник и вылетел в кювет под Ростовом, завалившись на бок
На Западном шоссе под Ростовом произошла жесткая авария с большегрузом. ДТП случилось ранним утром 21 января в районе развилки на РТК.

Большегруз вылетел с дороги рядом с поворотом на Ростовское транспортное кольцо. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП: лежащую в кювете на боку фуру, проломившую ограждение.

На «Яндекс. Картах» проезжавшие мимо автомобилисты отметили в комментариях, что видели не только грузовик, но и легковушку, свалившуюся с трассы. Официальной информации об аварии пока нет.

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Видео: ТГ «Батайск город».
— С водителем все хорошо, так сказала диспетчер в 112, куда я звонила, чтобы сказать об аварии, — рассказала в комментарии telegram-канала «Батайск город» одна из подписчиц. — Сама авария произошла в 4 утра.

Ранее водитель легковушки пострадал в массовой аварии в центре Ростова.

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