Грузовик проломил отбойник и вылетел в кювет под Ростовом, завалившись на бок

Posted 21 января, 09:20
Published 21 января, 09:20
Modified 21 января, 09:22
Updated 21 января, 09:22
Большегруз вылетел с дороги рядом с поворотом на Ростовское транспортное кольцо. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП: лежащую в кювете на боку фуру, проломившую ограждение.
На «Яндекс. Картах» проезжавшие мимо автомобилисты отметили в комментариях, что видели не только грузовик, но и легковушку, свалившуюся с трассы. Официальной информации об аварии пока нет.
— С водителем все хорошо, так сказала диспетчер в 112, куда я звонила, чтобы сказать об аварии, — рассказала в комментарии telegram-канала «Батайск город» одна из подписчиц. — Сама авария произошла в 4 утра.
Ранее водитель легковушки пострадал в массовой аварии в центре Ростова.