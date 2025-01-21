Из ростовской Gloria Jeans уволился гендиректор

Согласно источнику, 13 января генеральный директор торговой сети Максим Басов уступил должность Александру Тарасову. Известно, что оба топ-менеджера ранее работали в «Русагро». Тарасов также занимал должность в компаниях «Копейка» и X5 Group. В Gloria Jeans он пришел в 2017 году, став вице-президентом по финансам.