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Posted 21 января, 11:58

Published 21 января, 11:58

Modified 21 января, 12:00

Updated 21 января, 12:00

У ростовского бренда Gloria Jeans сменился гендиректор

Из ростовской Gloria Jeans уволился гендиректор

21 января 2025, 11:58
Фото: Unsplash. У ростовского бренда Gloria Jeans сменился гендиректор
У крупной торговой сети Gloria Jeans, основанной в Ростовской области, сменился генеральный директор. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Напомним, ранее появились сведения о том, что представители торговой сети Gloria Jeans решили закрыть часть производств в Ростовской области. Планировалось, что это позволит оптимизировать бизнес-процессы и не потерять объемы выпуска продукции.

Согласно источнику, 13 января генеральный директор торговой сети Максим Басов уступил должность Александру Тарасову. Известно, что оба топ-менеджера ранее работали в «Русагро». Тарасов также занимал должность в компаниях «Копейка» и X5 Group. В Gloria Jeans он пришел в 2017 году, став вице-президентом по финансам.

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Ранее столичная компания подала в суд на Ростовавтодор из-за огромного долга.

До этого ростовчанин пострадал из-за паленых духов Zielinski&Rozen.

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#Милана Белкина#Бизнес#Ростов-на-Дону#Финансы#Одежда#Последние новости Ростова на сегодня#Предприятия#Генеральный директор
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