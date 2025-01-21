Из ростовской Gloria Jeans уволился гендиректор

Posted 21 января, 11:58
Published 21 января, 11:58
Modified 21 января, 12:00
Updated 21 января, 12:00
Напомним, ранее появились сведения о том, что представители торговой сети Gloria Jeans решили закрыть часть производств в Ростовской области. Планировалось, что это позволит оптимизировать бизнес-процессы и не потерять объемы выпуска продукции.
Согласно источнику, 13 января генеральный директор торговой сети Максим Басов уступил должность Александру Тарасову. Известно, что оба топ-менеджера ранее работали в «Русагро». Тарасов также занимал должность в компаниях «Копейка» и X5 Group. В Gloria Jeans он пришел в 2017 году, став вице-президентом по финансам.
Ранее столичная компания подала в суд на Ростовавтодор из-за огромного долга.
До этого ростовчанин пострадал из-за паленых духов Zielinski&Rozen.