«Куски мазута так и будут плавать»: каким будет отдых ростовчан летом в Анапе

Posted 21 января, 14:27
Published 21 января, 14:27
Modified 21 января, 14:29
Updated 21 января, 14:29
Напомним, что в Анапе продолжаются мероприятия по устранению разлива мазута в Черном море и на побережье. Как сообщают краевые СМИ, ситуация остается напряженной.
Нефтяник подчеркивает, что мазут очень сложен в утилизации. Помимо пленки, которая образуется на поверхности воды, этот тяжелый нефтепродукт достаточно липкий. Он облепляет придонные области. И может опускаться на дно, формируясь в комья безобразного вида.
Однако, как считает эксперт, пляжный сезон в этом году в Анапе будет. Поскольку те, кто его организуют, не захотят терять деньги. Они будут настаивать, что ничего страшного уже нет.
«Но на самом деле, куски мазута так и будут плавать. Поэтому отдыхать или нет летом в Анапе — это риск выбора самих отдыхающих. И здесь, конечно же, возникает вопрос — повезет или нет», — отмечает Владимир Бобылев.
Спикер объясняет, что отдыхающие в пляжный сезон в Анапе запросто могут оказаться на том участке побережья, где мазута не будет. Однако при каком-либо шторме его может поднять и выбросить на берег. Это определенным образом испортит отдых.
«Но проблема заключается еще и в сложностях с альтернативой. Из-за санкционного давления осложнен выезд за рубеж. Да и цены на заморские курорты тоже изрядно выросли. Поэтому в качестве альтернативы, скорее всего, люди будут рассматривать возможность поехать на Черное море. А организаторы туров и отельеры будут изо всех сил стремиться к тому, чтобы пляжный сезон состоялся», — резюмирует собеседник.