rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 14:27

Published 21 января, 14:27

Modified 21 января, 14:29

Updated 21 января, 14:29

«Куски мазута так и будут плавать»: каким будет отдых ростовчан летом в Анапе

«Куски мазута так и будут плавать»: каким будет отдых ростовчан летом в Анапе

21 января 2025, 14:27
Фото: Шедеврум. «Куски мазута так и будут плавать»: каким будет отдых ростовчан летом в Анапе

Нефтяник рассказал, как ростовчане смогут отдохнуть летом в Анапе

Сюжет
Эксклюзив
Последствия разлива мазута в Черном море на Кубани устранять предстоит долго. Однако организаторы туров и отельеры сделают все возможное, чтобы пляжный сезон летом в Анапе состоялся. Каким будет такой отдых, сообщил RostovGazeta главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев.

Напомним, что в Анапе продолжаются мероприятия по устранению разлива мазута в Черном море и на побережье. Как сообщают краевые СМИ, ситуация остается напряженной.

Нефтяник подчеркивает, что мазут очень сложен в утилизации. Помимо пленки, которая образуется на поверхности воды, этот тяжелый нефтепродукт достаточно липкий. Он облепляет придонные области. И может опускаться на дно, формируясь в комья безобразного вида.

Разлив мазута в Черном море: какие последствия грозят Ростовской области
Узнать подробнее

Однако, как считает эксперт, пляжный сезон в этом году в Анапе будет. Поскольку те, кто его организуют, не захотят терять деньги. Они будут настаивать, что ничего страшного уже нет.

«Но на самом деле, куски мазута так и будут плавать. Поэтому отдыхать или нет летом в Анапе — это риск выбора самих отдыхающих. И здесь, конечно же, возникает вопрос — повезет или нет», — отмечает Владимир Бобылев.
Фото: Администрация Анапы

Спикер объясняет, что отдыхающие в пляжный сезон в Анапе запросто могут оказаться на том участке побережья, где мазута не будет. Однако при каком-либо шторме его может поднять и выбросить на берег. Это определенным образом испортит отдых.

«Но проблема заключается еще и в сложностях с альтернативой. Из-за санкционного давления осложнен выезд за рубеж. Да и цены на заморские курорты тоже изрядно выросли. Поэтому в качестве альтернативы, скорее всего, люди будут рассматривать возможность поехать на Черное море. А организаторы туров и отельеры будут изо всех сил стремиться к тому, чтобы пляжный сезон состоялся», — резюмирует собеседник.
Турагент рассказал, почему ростовчане не отказываются от поездки в загрязненную Анапу
Узнать подробнее
Читайте также:
Депутат Госдумы призвал ограничить вылов рыбы в Азовском море из-за мазутаЭколог рассказал, как мазут из Черного моря может попасть в ДонИз-за разлившегося мазута в Керчи Ростовская область может остаться без селедки
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Отдых#Анапа#Черное море#Ростов#Нефтепродукты#Мазут#Пляжный сезон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика