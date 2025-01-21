Местные власти запретили выходить из дома из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Роман Кураев объяснил, что фрагменты корпуса могут быть напичканы взрывчаткой и иметь детонатор с таймером. Местным жителям предложили позвонить по номеру 112 и оцепить место обнаружения в радиусе около 200 метров. Все это при необходимости придется сделать своими силами.