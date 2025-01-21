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Posted 21 января, 20:06

Published 21 января, 20:06

Modified 21 января, 20:11

Updated 21 января, 20:11

Местные власти запретили выходить из дома из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Местные власти запретили выходить из дома из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

21 января 2025, 20:06
Фото: 1MI. Местные власти запретили выходить из дома из-за атаки БПЛА в Ростовской области
Глава администрации города Донецка, где на землю рухнули обломки дрона, обратился к местным жителям с помощью своего telegram-канала. Роман Кураев попросил не выходить людей из дома и не приближаться к фрагментам сбитых беспилотников.
— Прошу всех жителей не находиться вблизи окон и без необходимости не покидать свои дома. При обнаружении незнакомых предметов ни в коем случае не приближаться к ним, не снимать, не брать в руки, — отметил чиновник.

Роман Кураев объяснил, что фрагменты корпуса могут быть напичканы взрывчаткой и иметь детонатор с таймером. Местным жителям предложили позвонить по номеру 112 и оцепить место обнаружения в радиусе около 200 метров. Все это при необходимости придется сделать своими силами.

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— Не допускать никого к месту обнаружения до приезда экстренных служб, — добавил глава администрации Донецка.

Ранее стало известно, что после атаки беспилотников вечером 21 января обломки некоторых из них упали на территорию детского сада. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

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