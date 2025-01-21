Местные власти запретили выходить из дома из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Posted 21 января, 20:06
Published 21 января, 20:06
Modified 21 января, 20:11
Updated 21 января, 20:11
— Прошу всех жителей не находиться вблизи окон и без необходимости не покидать свои дома. При обнаружении незнакомых предметов ни в коем случае не приближаться к ним, не снимать, не брать в руки, — отметил чиновник.
Роман Кураев объяснил, что фрагменты корпуса могут быть напичканы взрывчаткой и иметь детонатор с таймером. Местным жителям предложили позвонить по номеру 112 и оцепить место обнаружения в радиусе около 200 метров. Все это при необходимости придется сделать своими силами.
— Не допускать никого к месту обнаружения до приезда экстренных служб, — добавил глава администрации Донецка.
Ранее стало известно, что после атаки беспилотников вечером 21 января обломки некоторых из них упали на территорию детского сада. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.