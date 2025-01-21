Монах Илларион из Ростовской области умер на Крещение в Абхазии

В понедельник, 20 января, появилась информация о том, что из жизни ушел 66-летний Евгений Калита. Он был известен, как атаман КНОД и казачьих национальных игр Шермиций (2015 год). Кроме того, летом 2024 года мужчина принял монашество под именем отец Илларион.