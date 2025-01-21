Монах Илларион из Ростовской области умер на Крещение в Абхазии

Posted 21 января, 07:47
Published 21 января, 07:47
Modified 21 января, 07:49
Updated 21 января, 07:49
В понедельник, 20 января, появилась информация о том, что из жизни ушел 66-летний Евгений Калита. Он был известен, как атаман КНОД и казачьих национальных игр Шермиций (2015 год). Кроме того, летом 2024 года мужчина принял монашество под именем отец Илларион.
Около десяти лет Илларион боролся с серьезной и неизлечимой болезнью. По словам близких, он полностью посвятил себя молитве и принял ангельский чин, когда почувствовал близость земной кончины.
Также родные усопшего сообщили, что отпевание пройдет в донской столице: «отпевание Евгения/Иллариона 22 января в 11.00 в Иверском женском монастыре на Северном в Ростове-на-Дону».