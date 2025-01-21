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Posted 21 января, 07:47

Published 21 января, 07:47

Modified 21 января, 07:49

Updated 21 января, 07:49

Монах Илларион из Ростовской области умер на Крещение в Абхазии

Монах Илларион из Ростовской области умер на Крещение в Абхазии

21 января 2025, 07:47
Фото: 1MI. Монах Илларион из Ростовской области умер на Крещение в Абхазии
На праздник Крещения скончался бывший атаман Казачьего народного освободительного движения (КНОД), который долгое время жил в Ростовской области, Евгений Калита. Слова скорби публикуют казачьи сообщества в социальных сетях.

В понедельник, 20 января, появилась информация о том, что из жизни ушел 66-летний Евгений Калита. Он был известен, как атаман КНОД и казачьих национальных игр Шермиций (2015 год). Кроме того, летом 2024 года мужчина принял монашество под именем отец Илларион.

Около десяти лет Илларион боролся с серьезной и неизлечимой болезнью. По словам близких, он полностью посвятил себя молитве и принял ангельский чин, когда почувствовал близость земной кончины.

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Около десяти лет Илларион боролся с серьезной и неизлечимой болезнью.
Около десяти лет Илларион боролся с серьезной и неизлечимой болезнью.. Фото: vk.com/shermicii

Также родные усопшего сообщили, что отпевание пройдет в донской столице: «отпевание Евгения/Иллариона 22 января в 11.00 в Иверском женском монастыре на Северном в Ростове-на-Дону».

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