Названы молзаводы, поставлявшие фальсификат в Ростовской области в 2024 году

Posted 21 января, 05:40
Published 21 января, 05:40
Modified 21 января, 05:40
Updated 21 января, 05:40
Руководитель Управления Россельхознадзора Владслав Шичанин совместно с врио губернатора Юрием Слюсарем обсудили вопрос обеспечения ветеринарного и фитосанитарного благополучия региона, а также контроль качества продукции.
В своем докладе Шачанин отметил, что в 2024 году в рамках мониторинга безопасности пищевой продукции было отобрано более 670 проб. Из них 56 не соответствовали установленным требованиям (8,3%). А при отборе 29 проб молочных и мясных товаров обнаружено 18 несоответствий (62%), то есть продукция являлась фальсификатом.
Эксперты выяснили, что в основном фальсификаторами молочной продукции на территории области являлись индивидуальные предприниматели и ООО «МЗ Богатырский край», ООО «Либертас», ООО «Метрополь», а также ООО «Олимп».
Добавим, что за прошлый год по результатам проверок было возбуждено 22 административных дела, выдано 119 предостережений, а 207 деклараций о соответствии молочной продукции были признаны недействительными.
До этого стало известно, что в детском саду Ростовской области малышей кормили опасными сметаной, творогом и ряженкой.