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Posted 21 января, 05:40

Published 21 января, 05:40

Modified 21 января, 05:40

Updated 21 января, 05:40

ИП были главными продавцами молочного фальсификата в Ростовской области в 2024 году

Названы молзаводы, поставлявшие фальсификат в Ростовской области в 2024 году

21 января 2025, 05:40
Фото: 1MI. ИП были главными продавцами молочного фальсификата в Ростовской области в 2024 году

Россельхознадзор назвал главных продавцов фальсификата в Ростовской области

В 2024 году при проверке качества мясной и молочной продукции, которую отправляли в социально значимые учреждения Ростовской области, стало ясно, что более 60% продуктов не соответствовали требованиям, сообщает Россельхознадзор региона.

Руководитель Управления Россельхознадзора Владслав Шичанин совместно с врио губернатора Юрием Слюсарем обсудили вопрос обеспечения ветеринарного и фитосанитарного благополучия региона, а также контроль качества продукции.

В своем докладе Шачанин отметил, что в 2024 году в рамках мониторинга безопасности пищевой продукции было отобрано более 670 проб. Из них 56 не соответствовали установленным требованиям (8,3%). А при отборе 29 проб молочных и мясных товаров обнаружено 18 несоответствий (62%), то есть продукция являлась фальсификатом.

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Эксперты выяснили, что в основном фальсификаторами молочной продукции на территории области являлись индивидуальные предприниматели и ООО «МЗ Богатырский край», ООО «Либертас», ООО «Метрополь», а также ООО «Олимп».

Добавим, что за прошлый год по результатам проверок было возбуждено 22 административных дела, выдано 119 предостережений, а 207 деклараций о соответствии молочной продукции были признаны недействительными.

До этого стало известно, что в детском саду Ростовской области малышей кормили опасными сметаной, творогом и ряженкой.

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