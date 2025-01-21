Названы молзаводы, поставлявшие фальсификат в Ростовской области в 2024 году

В своем докладе Шачанин отметил, что в 2024 году в рамках мониторинга безопасности пищевой продукции было отобрано более 670 проб. Из них 56 не соответствовали установленным требованиям (8,3%). А при отборе 29 проб молочных и мясных товаров обнаружено 18 несоответствий (62%), то есть продукция являлась фальсификатом.