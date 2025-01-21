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Posted 21 января, 14:35

Published 21 января, 14:35

Modified 21 января, 14:38

Updated 21 января, 14:38

Нет кожи и век на лице: врачи в Ростове собрали подростка по кускам после ДТП

Нет кожи и век на лице: врачи в Ростове собрали подростка по кускам после ДТП

21 января 2025, 14:35
Фото: vk.com/odbrnd. Нет кожи и век на лице: врачи в Ростове собрали подростка по кускам после ДТП

Врачи в Ростове собрали подростка по кускам после страшного ДТП

В больницу Ростова-на-Дону попал подросток после страшного ДТП. Парень был в критическом состоянии с большой кровопотерей и ранами, информирует пресс-служба ОДКБ.

Авария произошла в Константиновском районе Ростовской области. 17-летний парень сидел на переднем сидении и не был пристегнут, поэтому от сильного удара он вылетел через лобовое стекло. Подросток был в критическом состоянии: огромная кровопотеря, грязные раны, практически полностью отсутствовала кожа на правой половине лица, а также не было правого века.

Парня оперировали три бригады: челюстно-лицевые хирурги и офтальмолог-хирург. Врачи взяли лоскут кожи с передней брюшиной стенки и закрыли раны на лице, а также восстановили веки.

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Добавим, что операция прошла успешно, однако восстановление пациента было долгим и тяжелым. После реабилитации юноше сделали пластическую операцию, которая по максимуму помогла скрыть следы страшной аварии. Перед выпиской подростка уже можно было узнать.

Ранее врачи в Ростове вырезали из носа женщины опухоль размером с киндер-сюрприз.

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