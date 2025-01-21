Нет кожи и век на лице: врачи в Ростове собрали подростка по кускам после ДТП

Posted 21 января, 14:35
Published 21 января, 14:35
Modified 21 января, 14:38
Updated 21 января, 14:38
Авария произошла в Константиновском районе Ростовской области. 17-летний парень сидел на переднем сидении и не был пристегнут, поэтому от сильного удара он вылетел через лобовое стекло. Подросток был в критическом состоянии: огромная кровопотеря, грязные раны, практически полностью отсутствовала кожа на правой половине лица, а также не было правого века.
Парня оперировали три бригады: челюстно-лицевые хирурги и офтальмолог-хирург. Врачи взяли лоскут кожи с передней брюшиной стенки и закрыли раны на лице, а также восстановили веки.
Добавим, что операция прошла успешно, однако восстановление пациента было долгим и тяжелым. После реабилитации юноше сделали пластическую операцию, которая по максимуму помогла скрыть следы страшной аварии. Перед выпиской подростка уже можно было узнать.
Ранее врачи в Ростове вырезали из носа женщины опухоль размером с киндер-сюрприз.