Нет кожи и век на лице: врачи в Ростове собрали подростка по кускам после ДТП

Авария произошла в Константиновском районе Ростовской области. 17-летний парень сидел на переднем сидении и не был пристегнут, поэтому от сильного удара он вылетел через лобовое стекло. Подросток был в критическом состоянии: огромная кровопотеря, грязные раны, практически полностью отсутствовала кожа на правой половине лица, а также не было правого века.