Омбудсмен оценил отмену дополнительных предметов для сдачи ОГЭ в школах Ростова

Posted 21 января, 08:05
Published 21 января, 08:05
Modified 21 января, 12:47
Updated 21 января, 12:47
Напомним, что Ростовская область вошла в пятерку регионов, где может быть реализован пилотный проект, затрагивающий новые требования по ОГЭ. В частности, девятиклассникам потребуется сдавать только два экзамена — по русском языку и по математике.
«Это коснется тех школьников, которые будут поступать в средние профессиональные образовательные организации. Остальные ученики, те, кто собирается идти в 10-11 классы и затем в вузы, будут сдавать ОГЭ на прежних правилах», — объясняет Владимир Гайворонский.
Собеседник уверен, что данное нововведение на Дону подстегнет многих школьников поступать в ростовские колледжи и техникумы. Это повысит привлекательность рабочих профессий, специалистов которых не хватает.
«К тому же, мы много говорили о большой перегруженности учеников контролирующими мероприятиями», — добавляет собеседник.
Однако среди некоторых преподавателей, по словам эксперта, звучат мнения, что сокращение дополнительных предметов на ОГЭ может коснуться качества образования.
«Но я не думаю, что так будет. Экзамены — это контрольные процедуры. А качество образования — это собирательное, интегральное понятие. Качество образования зависит от того, как все девять лет школьник обучался. А не только от того, сдал он экзамен или нет», — резюмирует спикер.