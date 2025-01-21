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Posted 21 января, 08:05

Published 21 января, 08:05

Modified 21 января, 12:47

Updated 21 января, 12:47

Омбудсмен оценил отмену дополнительных предметов для сдачи ОГЭ в школах Ростова

Омбудсмен оценил отмену дополнительных предметов для сдачи ОГЭ в школах Ростова

21 января 2025, 08:05
Фото: donland.ru. Омбудсмен оценил отмену дополнительных предметов для сдачи ОГЭ в школах Ростова
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Эксклюзив
Председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал RostovGazeta, как отмена сдачи дополнительных предметов на ОГЭ скажется на девятиклассниках в Ростовской области.

Напомним, что Ростовская область вошла в пятерку регионов, где может быть реализован пилотный проект, затрагивающий новые требования по ОГЭ. В частности, девятиклассникам потребуется сдавать только два экзамена — по русском языку и по математике.

«Это коснется тех школьников, которые будут поступать в средние профессиональные образовательные организации. Остальные ученики, те, кто собирается идти в 10-11 классы и затем в вузы, будут сдавать ОГЭ на прежних правилах», — объясняет Владимир Гайворонский.
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Собеседник уверен, что данное нововведение на Дону подстегнет многих школьников поступать в ростовские колледжи и техникумы. Это повысит привлекательность рабочих профессий, специалистов которых не хватает.

«К тому же, мы много говорили о большой перегруженности учеников контролирующими мероприятиями», — добавляет собеседник.

Однако среди некоторых преподавателей, по словам эксперта, звучат мнения, что сокращение дополнительных предметов на ОГЭ может коснуться качества образования.

«Но я не думаю, что так будет. Экзамены — это контрольные процедуры. А качество образования — это собирательное, интегральное понятие. Качество образования зависит от того, как все девять лет школьник обучался. А не только от того, сдал он экзамен или нет», — резюмирует спикер.
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