Почему в Ростовской области тратят миллиарды на дороги, но они не становятся лучше

Второе место по освоению средств донского Минтранса в 2024 году занимает АО «Ростовавтодор» с долей лишь 12,4%. С «Ростовавтодором» было заключено пять контрактов, стоимостью 1,9 миллиарда рублей. Самым дорогостоящим, на сумму 1,1 миллиарда рублей стал ремонт автомобильных дорог в Азовском, Аксайском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Неклиновском районах. Ожидается, что он будет завершен к ноябрю 2025 года.