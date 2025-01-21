Почему в Ростовской области тратят миллиарды на дороги, но они не становятся лучше

Posted 21 января, 07:11
Published 21 января, 07:11
Modified 21 января, 07:13
Updated 21 января, 07:13
Кто и как в 2024 году стал победителем самых крупных госконтрактов Минтранса Ростовской области? Какая опасность подстерегает регион? Почему у нас такие плохие дороги и можно ли изменить ситуацию — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Самые дорогостоящие статьи расходов Ростовской области в 2024 году пришлись на автомобильные дороги. По информации «СПАРК-Маркетинг», за минувший год донской Минтранс заключил 94 контракта на общую сумму свыше 16 миллиардов рублей.
Из них 22 контракта, стоимостью более 10 миллиардов рублей заключено с ООО «Т-Транс». «СПАРК-Маркетинг» уточняет, что эта компания реализует преобладающую долю заказов из общего объема работ, финансируемых министерством транспорта — 67,9%.
Самым дорогим госконтрактом региона стал четвертый этап строительства «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца.
На эти цели донской Минтранс направил свыше 2,4 миллиарда рублей. Завершить работы планируется в конце 2025 года.
Этот контракт система «СПАРК-Маркетинг» отметила рядом индикаторов. Часть документов торговой процедуры была недоступна для поиска. Зафиксировано и уменьшение цены контракта — относительно предложенной участником.
По информации «СПАРК-Маркетинг», в процессе реализации взятых на себя обязательств подрядчику — ООО «Т-Транс» в декабре 2024 года был начислен штраф в размере свыше 20, 8 миллионов рублей. Информационная система уточняет, что причиной начисления стала просрочка исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Сегодня этот контракт находится в процессе исполнения.
Напомним, что в 2023 году компания «Т-Транс» обращалась с иском в суд. Она требовала признать незаконной отмену протокола подведения итогов определения подрядчика по одному из контрактов строительства Западной хорды. И заключить с ней госконтракт.
По информации СМИ, иск был удовлетворен. Решение и предписание ФАС признали недействительным. Сообщается, что Минтранс обязали заключить контракт с ООО «Т-Транс».
Также в 2024 году ООО «Т-Транс» взял на себя обязательства и по содержанию автомобильных дорог. Стоимость самого дорогостоящего контракта на содержание более 2,2 тысячи километров дорог составила свыше одного миллиарда рублей. Исполнение контракта началось в июле 2024 года и продлится до августа 2025-го.
Система «СПАРК-Маркетинг» подчеркнула эту госзакупку индикаторами. Торговая процедура проводилась без снижения цены. На организованный конкурентным способом торг оказалась подана одна заявка. Часть документов контракта недоступна для поиска.
Еще один многомиллионный госконтракт ООО «Т-Транс» с Министерством транспорта Ростовской области заключен на содержание автомобильных дорог протяженностью более 1,4 тысячи километров. Его стоимость — свыше 745 миллиона рублей. Индикаторы «СПАРК-Маркетинга» уточняют, что торг проводился без снижения цены. На него была подана одна заявка.
Второе место по освоению средств донского Минтранса в 2024 году занимает АО «Ростовавтодор» с долей лишь 12,4%. С «Ростовавтодором» было заключено пять контрактов, стоимостью 1,9 миллиарда рублей. Самым дорогостоящим, на сумму 1,1 миллиарда рублей стал ремонт автомобильных дорог в Азовском, Аксайском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Неклиновском районах. Ожидается, что он будет завершен к ноябрю 2025 года.
Индикатор «СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что поставщик — АО «Ростовавтодор» ранее был унитарным предприятием. А реорганизация таких предприятий, как уточняет индикатор, не отменяет «налаженных» процессов работы. Компания может, как и прежде, иметь преимущества и негативно влиять на развитие частного бизнеса на конкурентном рынке.
Часть документов торговой процедуры была недоступна для поиска. Зафиксирован запрос на разъяснение положений документации. При этом, несмотря на несколько допущенных к торгу участников, индикатор выявил отсутствие конкурентной борьбы в ходе торговой процедуры. Торг прошел без снижения начальной цены.
Эксперты предупреждают, что сосредоточение преобладающих объемов дорожных работ в руках у одного подрядчика считается опасным явлением. Яркий пример, к чему это может привести, произошел в одном из регионов России, где осудили бывшего губернатора.
«Оказалось, что все дорожные организации там были обанкрочены — они же не получали никакую работу. На рынке присутствовал лишь один подрядчик. И когда у губернатора начались проблемы, они коснулись и подрядчика, поскольку была доказана коррупционная составляющая. А местных дорожников не осталось. До сих пор туда приезжают работать компании из других регионов», — отмечает член регионального штаба Народного фронта, эксперт в области строительства дорог, правозащитник Сергей Левченко.
Собеседник уверен, что рано или поздно с единственным крупным подрядчиком на территории всегда возникают проблемы. Причем не обязательно они будут коррупционными. Достаточно и человеческого фактора.
«Например, бенефициар компании может заявить, что заработал достаточно денег и собирается на пенсию. Он перестанет работать. А мы тогда с чем останемся?» — задается вопросом правозащитник.
Собеседник подчеркивает, что основная проблема плохого качества автодорог в Ростовской области заключается в бесконтрольном принятии выполненных работ.
«Например, если бы мы взялись инструментально обследовать дороги Ростова, то получили бы интересные результаты. Думаю, не ошибусь с цифрой, если скажу, что 90% городских дорог оказались бы в не нормативном состоянии. Понятно, что у нас высокая интенсивность движения, много перегруза и других разных факторов. Но основная причина одна — это бесконтрольное принятие», — уверен Сергей Левченко.
По словам эксперта, проблема с качеством дорог в Ростове возникла не случайно и не сегодня. А когда объекты приводили в порядок к Чемпионату мира по футболу, потратив на это миллиарды рублей.
«Порядка ста дорог Ростова тогда приводили в нормативное состояние. Но эти дороги сделали настолько некачественно, что некоторые стали крошиться буквально через две недели. Мы били во все колокола, обращались во все инстанции, подключали прокуратуру, делали независимые экспертизы. Поэтому то, что сейчас происходит с дорогами в городе — это эхо того плохого ремонта», — говорит правозащитник.
В качестве примера ремонта тех лет эксперт приводит отвратительное качество дороги на проспекте Буденновском недалеко от Большой Садовой в сторону Пушкинской. Улицы Ленина от стороны площади Ленина в сторону Сельмаша и многие другие.
«Ситуацию с дорогами в Ростове в 2015 году Народный фронт довел до президента. Мы даже выпилили кусочек ростовского асфальта и передали в Москву. Многие тогда шутили, что из Ростова в Москву привезли „кусочек миллиарда“. Это же был миллиардный контракт, а мы привезли некачественный асфальт», — рассказывает Левченко.
Тогда, по словам эксперта, разразился серьезный скандал.
«Понятно, что все наши руководители и ответственные лица всячески сопротивлялись. И угрожали, и чего только не делали. Никто же не хотел, чтобы выносилась вся подноготная», — уточняет Левченко.
Однако история получила огласку. Были проведены проверки, виновные отстранены от дорожных работ. Компания перестала существовать, и деньги было не вернуть. А дорога так и осталась.
Эксперт делится мнением, что раз и навсегда решить задачу с качеством дорог в Ростовской области позволит только комплексный подход.
Прежде всего, по словам правозащитника, принимать дорожные работы должна отдельная структура — государственная комиссия с привлечением независимой экспертизы.
«Нельзя тратить миллиарды и не принимать работы так, как это должно быть. Я всегда привожу простой пример. Если кто-то захочет постелить у себя во дворе плитку, а ему это сделают некачественно, то понятно же, что человек откажется платить. А скорее всего и вовсе выгонит этого подрядчика. Почему же у нас то же самое не происходит при принятии дорог?» — комментирует собеседник.
Более того, по словам правозащитника, если два-три раза не заплатить за некачественно выполненную работу, то в дальнейшем подрядчик и сам станет тщательно все проверять. Никто не захочет терять деньги.
«Но если действительно серьезно браться за тему качества дорог, нужно не допускать и аффилированность лабораторий. А у нас независимые экспертизы стали зависимыми. Юридически, конечно, они не связаны с подрядчиком. Но аффилированы с ним. Все это вызывает вопросы, когда тратятся бюджетные средства. Но именно в этом и скрываются основные причины плохих дорог», — убежден Сергей Левченко.
Помимо главных причин ненадлежащего качества дорог, эксперт называет множество технических.
«Например, у нас не очень хорошего качества битум. А это клей для асфальта. Понятно же, что если клей плохой, то и держаться будет плохо. Много некачественных инертных материалов. В Ростовской области есть щебень двух видов — песчаник и известняк. Я застал время, когда работали известняками, но это было пару десятков лет назад. Известняки — это дорогой материал. И в тех регионах, в которых работают твердыми породами, ситуация с дорогами лучше», — объясняет правозащитник.
Также, по словам собеседника, на качество дорожного покрытия негативно влияет перегруз. Под большим весом асфальт прогибается, приводя к выбоинам и трещинам на дороге.