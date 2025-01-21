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Posted 21 января, 19:54

Published 21 января, 19:54

Modified 21 января, 20:11

Updated 21 января, 20:11

После атаки обломки дронов упали на детский сад в Ростовской области

После атаки обломки дронов упали на детский сад в Ростовской области

21 января 2025, 19:54
Фото: 1MI. После атаки обломки дронов упали на детский сад в Ростовской области
В Ростовской области обломки сбитых беспилотников рухнули на территории детского сада в городе Донецке. Об этом сообщил глава администрации города Роман Кураев на своей странице в telegram-канале.

Детский сад, судя по данным «Яндекс.карт», находится в 3-м микрорайоне, 41. Чиновник заявил, что части разбитых дронов приземлились на землю. Разумеется, воспитанников в это время там не было.

Беспилотники атаковали два района Ростовской области в ночь на 21 января
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На место прибыли сотрудники полиции. Правоохранители оцепили территорию и ждут приезда специалистов, которые проверят упавшие части БПЛА на содержание взрывчатки и таймер-детонаторов.

Напомним, после 21.30 мск 21 января в Ростовской области сработала система ПВО. Военные уничтожили три беспилотника в районе Каменска-Шахтинского. Они до сих продолжают отражать воздушную атаку.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Дети#Беспилотник#БПЛА#Атака БПЛА#Детсад#Дроны
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