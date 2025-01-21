После атаки обломки дронов упали на детский сад в Ростовской области

Posted 21 января, 19:54
Published 21 января, 19:54
Modified 21 января, 20:11
Updated 21 января, 20:11
Детский сад, судя по данным «Яндекс.карт», находится в 3-м микрорайоне, 41. Чиновник заявил, что части разбитых дронов приземлились на землю. Разумеется, воспитанников в это время там не было.
На место прибыли сотрудники полиции. Правоохранители оцепили территорию и ждут приезда специалистов, которые проверят упавшие части БПЛА на содержание взрывчатки и таймер-детонаторов.
Напомним, после 21.30 мск 21 января в Ростовской области сработала система ПВО. Военные уничтожили три беспилотника в районе Каменска-Шахтинского. Они до сих продолжают отражать воздушную атаку.