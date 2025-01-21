Жителей Ростовской области призвали служить в сверхсекретную службу РФ

В ходе заседания администрации Волгодонска военком отчитался об итогах осеннего призыва. По его словам, всего из города на службу поступили более сотни человек. В том числе семеро — в военно-воздушные силы, четверо — в Росгвардию, шестеро — в ВДВ, один — в федеральную службу охраны РФ и трое — в Восьмое управление Генштаба.