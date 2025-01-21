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Posted 21 января, 07:33

Published 21 января, 07:33

Modified 21 января, 07:43

Updated 21 января, 07:43

Новобранцев из Ростовской области призвали служить в сверхсекретную службу РФ

Жителей Ростовской области призвали служить в сверхсекретную службу РФ

21 января 2025, 07:33
Фото: mil.ru. Новобранцев из Ростовской области призвали служить в сверхсекретную службу РФ
Несколько новобранцев из города Волгодонска Ростовской области пройдут срочную службу в Восьмом управлении Генштаба. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на военкома Геннадия Терещенко.

В ходе заседания администрации Волгодонска военком отчитался об итогах осеннего призыва. По его словам, всего из города на службу поступили более сотни человек. В том числе семеро — в военно-воздушные силы, четверо — в Росгвардию, шестеро — в ВДВ, один — в федеральную службу охраны РФ и трое — в Восьмое управление Генштаба.

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О последнем известно немного, «восьмерка» является одной из самых секретных подразделений нашей армии. Официально сотрудники там занимаются защитой гостайны ВС РФ, обеспечивают надежную скрытую связь.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ВС РФ#Армия#Служба#Срочная служба#Срочники#Служба в армии#Военная служба
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