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Posted 21 января, 18:00

Published 21 января, 18:00

Modified 21 января, 18:02

Updated 21 января, 18:02

Пять выделенных полос обустроят в Ростове в 2025 году

Пять выделенных полос обустроят в Ростове в 2025 году

21 января 2025, 18:00
Фото: 1MI.
На дорогах Ростова в 2025 появятся несколько выделенных полос. Из казны на них выделили 28 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

Так, в 2025 году планируется организация выделенной крайней правой полосы на улице Малиновского в обоих направлениях от проспекта Стачки до Таганрогской. Ее протяженность составит 11 километров, а стоимость — 12,9 миллионов рублей.

На проспекте Стачки полосу выделят от площади 5-го Донского Корпуса до улицы Малиновского в обоих направлениях. Ее длина — 12 километров. На это власти выделили 14,2 миллионов.

Также планируется организация 3,6-километровой выделенной полосы на проспекте Ленина в обоих направлениях от Ашхабатского до Сельскохозяйственного переулков. На нее выделили 400 тысяч рублей.

Кроме того, на сайте горадминистрации есть информация о расширении проспекта Шолохова от Сборного переулка до Октябрьской площади на одну полосу. На нее потратят полмиллиона рублей.

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Ранее стало известно, что в Ростове хотят отменить более десятка автобусов.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Автобусы#Бюджет#Транспорт#Ростов#Выделенные полосы#Горадминистрация
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