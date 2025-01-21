Пять выделенных полос обустроят в Ростове в 2025 году

Posted 21 января, 18:00
Published 21 января, 18:00
Modified 21 января, 18:02
Updated 21 января, 18:02
Так, в 2025 году планируется организация выделенной крайней правой полосы на улице Малиновского в обоих направлениях от проспекта Стачки до Таганрогской. Ее протяженность составит 11 километров, а стоимость — 12,9 миллионов рублей.
На проспекте Стачки полосу выделят от площади 5-го Донского Корпуса до улицы Малиновского в обоих направлениях. Ее длина — 12 километров. На это власти выделили 14,2 миллионов.
Также планируется организация 3,6-километровой выделенной полосы на проспекте Ленина в обоих направлениях от Ашхабатского до Сельскохозяйственного переулков. На нее выделили 400 тысяч рублей.
Кроме того, на сайте горадминистрации есть информация о расширении проспекта Шолохова от Сборного переулка до Октябрьской площади на одну полосу. На нее потратят полмиллиона рублей.