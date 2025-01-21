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Posted 21 января, 13:10

Published 21 января, 13:10

Modified 21 января, 13:12

Updated 21 января, 13:12

Реконструкцию кинотеатра «Юбилейный» в Ростове отложили до 2027 года

Реконструкцию кинотеатра «Юбилейный» в Ростове снова отложили до 2027 года

21 января 2025, 13:10
Фото: pastvu.com. Реконструкцию кинотеатра «Юбилейный» в Ростове отложили до 2027 года
В Ростове сроки продолжают откладывать сроки реконструкции многострадального кинотеатра «Юбилейный» в Первомайском районе. Об этом рассказал Город N.

Сообщается, что АО «Киноконцертный комплекс „Юбилейный“» отложил строительство кинотеатра «Юбилейный» до 27 ноября 2027 года. Согласно источнику, директор организации Евгений Древаль воздержался от комментариев по этому поводу.

Напомним, кинотеатр расположен на улице Сержантова. Он работал с 1967 года и собирал до тысячи зрителей. Более 20 лет назад здание решили восстановить, но реконструкцию несколько раз откладывали.

В 2015 кинотеатр снесли. Вместо него хотели построить другое здание, но просчитались с финансированием. В 2019 суд обязал инвестора продолжить строительство, но компания обжаловала данное решение. С тех пор сроки были сорваны более пяти раз.

Осенью 2024 года RostovGazeta опубликовала снимки кинотеатра, на которых у здания выбиты окна.

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Фото: kinocreativ.ru

Ранее стало известно, что Минтранс отложил перенос ростовского порта на левый берег на неопределенный срок.

До этого появилась информация о «зеленом» строительстве, которое хотят внедрить в регионе до 2030.

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