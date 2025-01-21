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Posted 21 января, 10:18

Published 21 января, 10:18

Modified 21 января, 10:20

Updated 21 января, 10:20

«Револьвер и греческо-подданный»: криминальная детская история по-ростовски

«Револьвер и греческо-подданный»: криминальная детская история по-ростовски

21 января 2025, 10:18
Фото: Шедеврум. «Револьвер и греческо-подданный»: криминальная детская история по-ростовски

Краевед рассказал, зачем ростовским детям до революции покупали револьверы

А вы знали, что до октябрьской революции 1917 года у нас в городе детям разрешали пользоваться игрушечным оружием? И хоть оружие было детским, но это было все же оружие, которое могло и травмировать.

На своей страничке ростовский краевед Оксана Мордовина опубликовала любопытную заметку из ростовской газеты за 1903 год. Это настоящая детская криминальная история, которая произошла в центре дореволюционного Ростова.

«13 марта, около 8 часов вечера, по Воронцовской улице, около еврейской синагоги, мальчик, греческо-подданный Дмитрий Пириди, играя детским револьвером „монте-кристо“, произвел выстрел и ранил в голову своего товарища, сына ростовского мещанина Александра Громана. Раненый Громан тотчас же был отвезен в городскую больницу, где из-под кожи была извлечена пулька и сделана перевязка. Затем Громан был взят родителями домой».

Эта история, как мы теперь знаем, закончилась хорошо. Но что это был за детский револьвер «монте-кристо»?

Оказывается, были не только револьверы, но и ружья «монте-кристо». Вообще, эти револьверы и ружья разработал в середине девятнадцатого века французский оружейник Флобер. Оружие это применялось, как тогда говорили, «для спортивной и развлекательной стрельбы».

Говорят, что конструкция оружия Флобера была проста. Из этого оружия стреляли не только дети. Садовники отгоняли им птиц, защищая урожай.

Но что это был за детский револьвер «монте-кристо»
Но что это был за детский револьвер «монте-кристо». Фото: forum.ww2.ru

Кстати, оружие Флобера было достаточно дорогим. Его могли себе позволить не все. Так что, судя по всему, «мальчик греческо-подданный Дмитрий Пириди», неумышленно ранивший своего товарища, был не из бедной семьи.

И все-таки было ли оружие Флобера, которое в России называли порой детским или «монте-кристо», настоящим и опасным? И да, и нет. Как так? Судите сами.

Как я выяснил, из такого оружия стреляли маленькими пульками. Говорят, что именно Флобер предложил делать для развлекательной и учебной стрельбы патроны малой мощности − такие, чтобы можно было стрелять даже дома, в комнате. И так, чтобы никого серьезно не ранить.

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Что-то типа современного пневматического ружья, или «воздушки», как мы говорим. Считалось, что из ружья Флобера даже ворону застрелить проблемно. Именно поэтому обеспеченные ростовцы такие ружья и револьверы покупали своим детям.

Но, как мы знаем, «спички детям не игрушка». А также ружья, стреляющие патронами, пусть и маломощными.

Почему же детское оружие Флобера называли «монте-кристо»? Об этом точных сведений нет. Возможно потому, что роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» был очень популярен тогда. А в этом романе есть и описание стрельбы из пистолета. В частности, рассказывается, что граф заказывал пистолеты особого образца, чтобы упражняться в стрельбе дома.

Возможно потому, что роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» был очень популярен тогда.
Возможно потому, что роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» был очень популярен тогда.. Фото: Famous Players Lasky/сс0/wiki/"Граф Монте-Кристо» 1913 г.

Но, как бы там ни было, любое оружие всегда таит в себе опасность. Даже детское, стреляющее маломощными пульками. И история, которая произошла в дореволюционном Ростове с мальчиком Дмитрием Пириди, является ярким тому подтверждением.

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#Общество#Культура#Ростов-на-Дону#История Ростова#История#Нахичевань#Краевед Георгий Багдыков
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