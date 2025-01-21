«Револьвер и греческо-подданный»: криминальная детская история по-ростовски

Posted 21 января, 10:18
Published 21 января, 10:18
Modified 21 января, 10:20
Updated 21 января, 10:20
На своей страничке ростовский краевед Оксана Мордовина опубликовала любопытную заметку из ростовской газеты за 1903 год. Это настоящая детская криминальная история, которая произошла в центре дореволюционного Ростова.
«13 марта, около 8 часов вечера, по Воронцовской улице, около еврейской синагоги, мальчик, греческо-подданный Дмитрий Пириди, играя детским револьвером „монте-кристо“, произвел выстрел и ранил в голову своего товарища, сына ростовского мещанина Александра Громана. Раненый Громан тотчас же был отвезен в городскую больницу, где из-под кожи была извлечена пулька и сделана перевязка. Затем Громан был взят родителями домой».
Эта история, как мы теперь знаем, закончилась хорошо. Но что это был за детский револьвер «монте-кристо»?
Оказывается, были не только револьверы, но и ружья «монте-кристо». Вообще, эти револьверы и ружья разработал в середине девятнадцатого века французский оружейник Флобер. Оружие это применялось, как тогда говорили, «для спортивной и развлекательной стрельбы».
Говорят, что конструкция оружия Флобера была проста. Из этого оружия стреляли не только дети. Садовники отгоняли им птиц, защищая урожай.
Кстати, оружие Флобера было достаточно дорогим. Его могли себе позволить не все. Так что, судя по всему, «мальчик греческо-подданный Дмитрий Пириди», неумышленно ранивший своего товарища, был не из бедной семьи.
И все-таки было ли оружие Флобера, которое в России называли порой детским или «монте-кристо», настоящим и опасным? И да, и нет. Как так? Судите сами.
Как я выяснил, из такого оружия стреляли маленькими пульками. Говорят, что именно Флобер предложил делать для развлекательной и учебной стрельбы патроны малой мощности − такие, чтобы можно было стрелять даже дома, в комнате. И так, чтобы никого серьезно не ранить.
Что-то типа современного пневматического ружья, или «воздушки», как мы говорим. Считалось, что из ружья Флобера даже ворону застрелить проблемно. Именно поэтому обеспеченные ростовцы такие ружья и револьверы покупали своим детям.
Но, как мы знаем, «спички детям не игрушка». А также ружья, стреляющие патронами, пусть и маломощными.
Почему же детское оружие Флобера называли «монте-кристо»? Об этом точных сведений нет. Возможно потому, что роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» был очень популярен тогда. А в этом романе есть и описание стрельбы из пистолета. В частности, рассказывается, что граф заказывал пистолеты особого образца, чтобы упражняться в стрельбе дома.
Но, как бы там ни было, любое оружие всегда таит в себе опасность. Даже детское, стреляющее маломощными пульками. И история, которая произошла в дореволюционном Ростове с мальчиком Дмитрием Пириди, является ярким тому подтверждением.