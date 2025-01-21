«Револьвер и греческо-подданный»: криминальная детская история по-ростовски

Почему же детское оружие Флобера называли «монте-кристо»? Об этом точных сведений нет. Возможно потому, что роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» был очень популярен тогда. А в этом романе есть и описание стрельбы из пистолета. В частности, рассказывается, что граф заказывал пистолеты особого образца, чтобы упражняться в стрельбе дома.