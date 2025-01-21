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Posted 21 января, 17:54

Published 21 января, 17:54

Modified 21 января, 18:00

Updated 21 января, 18:00

Ростовскую область атаковали беспилотники, а жителей лишили праздничных выходных

Ростовскую область атаковали беспилотники, а жителей лишили праздничных выходных

21 января 2025, 17:54
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовскую область атаковали беспилотники, а жителей лишили праздничных выходных
В Ростовской области произошла атака беспилотников, более ста местных жителей скончались из-за отравления алкоголем, а работники лишились длинных выходных на 23 февраля и 8 Марта.

Беспилотная атака

В ночь на 21 января в регионе с помощью систем ПВО и РЭБ было уничтожено 12 БПЛА в двух районах. Врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что дроны атаковали Шолоховский и Чертковский районы.

Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавших нет. О разрушениях на земле власти также не сообщали.

Больше сотни жителей Ростовской области скончались из-за отравления алкоголем
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Алкогольное отравление

В регионе было зафиксировано около тысячи отравлений спиртными напитками. Примерно 11% из них (это — 110 человек) привели к смерти.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что показатели по летальным исходам при алкогольном отравлении остались на том же уровне, что и в 2023 году.

При этом уточняется, что количество больных алкоголизмом уменьшилось на 4%. По данным на 2025 год, под наблюдением врачей сейчас находятся более трех десятков тысяч дончан.

В регионе было зафиксировано около тысячи отравлений спиртными напитками.
В регионе было зафиксировано около тысячи отравлений спиртными напитками.. Фото: rostovgazeta.ru
Жителей Ростовской области лишили длинных выходных на 23 февраля и 8 Марта
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Короткие выходные

В 2025 году жителей региона лишили длинных выходных на 23 февраля и 8 Марта. Так, юрист hh.ru Ольга Владимирова отметила, что День защитника отечества выпал на воскресенье, за него дончанам не дадут дополнительный выходной, его перенесут на май.

При этом майские каникулы станут длиннее в 2025. У жителей региона будут выходные с 1 по 4, а также с 8 по 11 мая.

Кроме того, подобная ситуация ожидает жителей и на праздник 8 Марта.

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