Ростовскую область атаковали беспилотники, а жителей лишили праздничных выходных

В 2025 году жителей региона лишили длинных выходных на 23 февраля и 8 Марта. Так, юрист hh.ru Ольга Владимирова отметила, что День защитника отечества выпал на воскресенье, за него дончанам не дадут дополнительный выходной, его перенесут на май.