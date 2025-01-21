Ростовскую область атаковали беспилотники, а жителей лишили праздничных выходных

Posted 21 января, 17:54
Published 21 января, 17:54
Modified 21 января, 18:00
Updated 21 января, 18:00
В ночь на 21 января в регионе с помощью систем ПВО и РЭБ было уничтожено 12 БПЛА в двух районах. Врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что дроны атаковали Шолоховский и Чертковский районы.
Сообщается, что, по предварительным данным, пострадавших нет. О разрушениях на земле власти также не сообщали.
В регионе было зафиксировано около тысячи отравлений спиртными напитками. Примерно 11% из них (это — 110 человек) привели к смерти.
В региональном Роспотребнадзоре отметили, что показатели по летальным исходам при алкогольном отравлении остались на том же уровне, что и в 2023 году.
При этом уточняется, что количество больных алкоголизмом уменьшилось на 4%. По данным на 2025 год, под наблюдением врачей сейчас находятся более трех десятков тысяч дончан.
В 2025 году жителей региона лишили длинных выходных на 23 февраля и 8 Марта. Так, юрист hh.ru Ольга Владимирова отметила, что День защитника отечества выпал на воскресенье, за него дончанам не дадут дополнительный выходной, его перенесут на май.
При этом майские каникулы станут длиннее в 2025. У жителей региона будут выходные с 1 по 4, а также с 8 по 11 мая.
Кроме того, подобная ситуация ожидает жителей и на праздник 8 Марта.