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Posted 21 января, 09:18

Published 21 января, 09:18

Modified 21 января, 09:20

Updated 21 января, 09:20

Дирижер из Ростова Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО

«Сам пойду стрелять»: дирижер из Ростова Башмет заявил, что готов отправиться на СВО

21 января 2025, 09:18
Фото: kremlin.ru. Дирижер из Ростова Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО

Дирижер из Ростова Башмет заявил, что готов отправиться на СВО

Народный артист СССР, дирижер и по совместительству уроженец Ростова-на-Дону Юрий Башмет признался, что при необходимости может и готов отправиться воевать в зону военной спецоперации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Башмет признался, что он привык держать в руках скрипку, но никак не оружие. Однако если жизнь повернется так, что ему придется защищать Родину в зоне проведения специальной военной операции, то он это готов сделать.

«Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то, чтобы мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять», — сказал он.

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Добавим, что в интервью Башмет также назвал артистов, покинувших Россию в тяжелое время, бессовестными.

Ранее добровольцем на СВО ушел военный комиссар Батайска Сергей Чайковский.

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