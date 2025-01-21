«Сам пойду стрелять»: дирижер из Ростова Башмет заявил, что готов отправиться на СВО

Posted 21 января, 09:18
Published 21 января, 09:18
Modified 21 января, 09:20
Updated 21 января, 09:20
Башмет признался, что он привык держать в руках скрипку, но никак не оружие. Однако если жизнь повернется так, что ему придется защищать Родину в зоне проведения специальной военной операции, то он это готов сделать.
«Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то, чтобы мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять», — сказал он.
Добавим, что в интервью Башмет также назвал артистов, покинувших Россию в тяжелое время, бессовестными.
Ранее добровольцем на СВО ушел военный комиссар Батайска Сергей Чайковский.