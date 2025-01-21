Сбиты три беспилотника: военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область

Posted 21 января, 19:36
Published 21 января, 19:36
Modified 21 января, 19:38
Updated 21 января, 19:38
По словам главы региона, беспилотники засекли после 21.30 мск 21 января. С тех пор военные отражают воздушную атаку. Пока что известно о трех БПЛА, разлетевшихся на части в районе города Каменска-Шахтинского.
— По предварительным данным, никто не пострадал. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала. Военные продолжают работу, — отчитался Юрий Слюсарь.
В комментариях люди заявили, что слышат звуки, похожие на взрывы, и в других населенных пунктах.
— В Красном Сулине тоже что-то прогремело, — пишут в комментариях местные жители, однако официальной информации об этом пока нет.
— В Батайске во второй половине дня дважды так шандарахнуло, что в центре окна дрожали, собаки во дворах истерили массово, — добавляют другие.
— Очень слышно сейчас в Донецке и Зверево, — поделились третьи.
Меньше суток назад, ночью 21 января, над северной частью Ростовской области сбили 12 дронов.